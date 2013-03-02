В Беларуси можно купить любое пустующее здание за базовую величину и открыть в нем свой бизнес

Новости Беларуси. Более миллиарда рублей - в бюджет республики. Такие солидные средства поступили от продажи госимущества в Гомельской области. За 6 лет в регионе реализовано около 330 объектов. Купить можно практически любое пустующее строение, причем всего лишь за одну базовую величину.

Здание сельской школы в 300 метрах от родного дома Андрей Пасынков приобрёл с аукциона ещё в 2009 году. Спустя полгода в бывшей школе открылся продуктовый магазин.

Анна Иванькова, продавец магазина:

Посетители в основном здесь бабушки, дедушки, пожилого возраста люди. Они довольны, что им не нужно далеко ходить, что магазин рядышком.

Андрей Пасынков, предприниматель:

Не жалеем. Магазин постоянно приносит прибыль. Я думаю, что здания, которые находятся в таком состоянии неприглядном, конечно же, лучше людям отдать. Хотя, как и делаем наше государство, за базовую величину.

На этом бизнесмен останавливаться не собирается. Подумывает о производстве. Однако, далеко не все из 326 проданных на Гомельщине объектов госимущества ждало такое будущее.

Например, бывшая прачечная в деревне Прибытки источником прибыли так и не стала.

Андрей Сущевич, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

Не создал рабочие места, у него случились финансовые проблемы. И с тем, чтобы вывести данный объект из-под ареста, объект этот был перепродан его подконтрольной фирме. Продажа была совершена с нарушением законодательства, местные органы власти обратились в хозяйственный суд, и это здание на сегодняшний день возвращено назад.

Есть среди проданных объектов и такие, которые из невостребованных превратились в бесхозные.

И всё же, негативный опыт - лишь незначительная часть общей картины. В целом же, каждый объект, проданный с аукциона за последние 6 лет, по сути - новое частное предприятие. В Гомельской области это потенциальные 840 рабочих мест. Большинство из них созданы в сельской местности.

Алексей Мохарев, заместитель председателя Гомельского райисполкома:

Основной плюс – это вовлечение того имущества, которое с советских времен не используется. А человек, который планирует открыть небольшое производство, с достаточным количеством денежных средств, с большим желанием работать – это для них огромный стимул.

Для того, чтобы на первый взгляд дешёвое имущество не скупалось, так сказать, «про запас», предлагается ввести контрольные сроки. Это позволит вовремя понять, реальны ли намерения предпринимателя или строениям нужен новый хозяин готовый к настоящей работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.