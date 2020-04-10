Сергей Румас призвал нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики ЕАЭС

Для этого необходимо формировать цены и расчеты за товары и услуги внутри объединения в национальных валютах. В первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых ниш. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета.

Встреча из-за сложившейся эпидемиологической обстановки прошла в формате видеоконференции. Сегодня как никогда важно придерживаться общей политики в сферах промышленности, агрокомплекса и импортозамещения. В целом, премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать, как минимум на время, общим, но при этом самодостаточным рынком.

Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Пандемия продемонстрировала важность проведения в союзе общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях.