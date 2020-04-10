Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хранилища крупнейшего заготовительного предприятия «Партизанское» еще с осени пополнились запасами фруктов и овощей от фермеров и сельхозпредприятий страны. Отпускные цены были установлены еще в ноябре и не повышались. А даже наоборот. Магазины, которые напрямую берут товар здесь, в апреле покупают морковь и свеклу дешевле на 7 и 10 процентов соответственно.

Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:

Доведенные объемы выполнены в этом году в полном объеме, то есть стабфонды заложены, как по решению Мингорисполкома доведено. На сегодняшний день продукции на предприятии в достаточном количестве, чтобы обеспечить город Минск практически до нового урожая. Надеюсь, в этом году новый урожай будет раньше, учитывая погодные условия.