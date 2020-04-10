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Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

10 апреля 2020 17:50
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Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая-1

Хранилища крупнейшего заготовительного предприятия «Партизанское» еще с осени пополнились запасами фруктов и овощей от фермеров и сельхозпредприятий страны. Отпускные цены были установлены еще в ноябре и не повышались. А даже наоборот. Магазины, которые напрямую берут товар здесь, в апреле покупают морковь и свеклу дешевле на 7 и 10 процентов соответственно.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая-4

Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:
Доведенные объемы выполнены в этом году в полном объеме, то есть стабфонды заложены, как по решению Мингорисполкома доведено. На сегодняшний день продукции на предприятии в достаточном количестве, чтобы обеспечить город Минск практически до нового урожая. Надеюсь, в этом году новый урожай будет раньше, учитывая погодные условия.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая-7

Сегодня в закромах 4000 тонн картофеля, 1300 тонн капусты, 850 тонн моркови, 800 тонн свеклы, почти 900 тонн лука и 700 тонн яблок белорусского производства.

# Продукты питания # Экономика # Татьяна Кузовлева # Фотофакт

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