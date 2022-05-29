Гендиректор БМЗ: наш завод готов полностью закрыть потребность в метизной продукции в России

Новости Беларуси. Белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях, отражая санкционные ограничения. В сложившихся условиях производство нужно организовать таким образом, чтобы в линейке не было одинаковых позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместную работу еще раз обсудили на деловом форуме, который прошел на площадке БМЗ. Встреча объединила более 150 представителей промышленного и торгового секторов союзных стран.

Участники форума познакомились с производством, а также детально проработали варианты взаимовыгодного сотрудничества. Внешние ограничения, с которыми столкнулись Беларусь и Россия, серьезно повлияли на развитие металлургической отрасли. Предприятия теперь работают в новых реалиях, когда важно не делить рынок, а усиливать кооперацию.

Дмитрий Корчик, генеральный директор Белорусского металлургического завода:

Белорусский металлургический завод сегодня имеет серьезные компетенции в производстве метизной продукции – это металлокорд, бортовая проволока – то, что сегодня, по сути, серьезно востребовано резинотехническими производителями – это шинники и так далее. В этом плане мы, безусловно, как неоднократно и на уровне встреч министров промышленности наших стран мы обозначали, что мы полностью готовы закрыть всю необходимую потребность в данной продукции в Российской Федерации. То, что мы покупали по импорту, не в России, не в Беларуси, например, наши машиностроители, это тоже сегодня можно рассматривать, ставить на поток под развитие в первую очередь машиностроительного комплекса и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации.

У Белорусского металлургического завода есть марки стали, которые востребованы в автопроме и ранее закупались известными брендами. Предприятие готово к более тесному сотрудничеству с российскими подшипниковыми заводами. Все, что ранее они приобретали по импорту, БМЗ может поставить на поток и тем самым внести серьезный вклад в развитие машиностроительного комплекса.