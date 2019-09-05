Президент Беларуси – руководству АБИИ: «Мы полны решимости выстроить отношения, чтобы это стало образцом для других»

Новости Беларуси. Беларусь и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассчитывают на успешное партнёрство. Это сегодня подтвердили обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с главой этой международной структуры.

Одним из ключевых направлений партнёрства может стать модернизация и строительство дорог. Ожидается, что первым совместным проектом станет реконструкция автодороги Р46 Лепель – Полоцк. Беларусь предлагает также поучаствовать в финансировании строительства железнодорожного терминала в «Великом камне». Делегация уже побывала в индустриальном парке и также выразила намерение поучаствовать в его развитии. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве прошли также в правительстве и нашем банке развития. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций также известен тем, что помогает странам осуществить переход к зеленой экономике, причём работает и с государственным, и с частным сектором.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других. Вы знаете, что Беларусь – это центр Европы, это транзитная страна, и для нас весьма важны развитые инфраструктурные направления, прежде всего дорожная сеть. Вы прекрасно понимаете, что для связей между Азиатско-Тихоокеанским регионом, КНР и Западной Европой, Беларусь становится весьма привлекательным центром, и определенные наработки у нас уже есть и по автомобильному, железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений. Поэтому это также должно усиливать ваш интерес к Беларуси. Я знаю, вы также имеете намерение, и мы это поддерживаем, вложиться в инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Знаю, что вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой – все это в Беларуси востребовано. Мы будем предлагать вам проекты. Если сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более что условия, которые предлагает Азиатский банк, не хуже условий других международных банков. У нас, господин Лицюнь, очень много средств и европейских, и Всемирного банка, и наших средств вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. Особенно в связи с событиями в Украине, Прибалтике, Беларусь стала очень востребованной. У нас осталось две дороги, которые остались еще недостроенными и непрофинансированными, это дорога на север до Полоцка и дорога, которую мы планируем по югу, чтобы перехватить южное направление с Российской Федерацией, это Гомель – Брест. Вот две дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время. Штаб-квартира банка находится в Пекине, Китай наряду с Россией и Индией являются крупнейшими его акционерами. Основная цель этого финансового института – содействие устойчивому экономическому развитию, улучшение инфраструктурных связей в Азии. Отсюда и главные направления финансирования – энергетика, транспорт, водоснабжение, а также защита окружающей среды. Уставной фонд банка – 100 миллиардов долларов. В начале этого года Беларусь стала государством-членом банка и таким образом получила доступ к ресурсам.