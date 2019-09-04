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Новости экономики за 04.09.2019

04 сентября 2019 15:46
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Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на крупнейшей продовольственной выставке в Стамбуле? Как изменились мировые цены на продовольствие, и где минчане могут подработать на уборке урожая? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.09.2019-1

БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ CNR FOOD ISTANBUL

Более 300 отечественных предприятий представили свою продукцию и услуги на 18 ключевых международных выставках в 15 странах мира за шесть месяцев. До конца года белорусским экспортерам предстоит участие в 20 экспозициях Made in Belarus.

4 сентября в Стамбуле открылась крупнейшая в стране выставка продуктов питания и напитков. Наши тоже там. Форум собирает исключительно целевую аудиторию: владельцы, генеральные директора и управляющие бизнесом; представители розничной торговли; импортеры и экспортеры продуктов и напитков. Тематические разделы выставки включают технологии пищевого производства, охлаждения, хранения и логистики. Среди участников – профессионалы сектора продуктов питания и напитков из Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

Новости экономики за 04.09.2019-4

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СНИЖАЮТСЯ

Мировые цены на продовольствие снижаются, в первую очередь за счет падения котировок на зерновые, молочку и сахар. И все это на фоне лишь незначительного укрепления цен на мясо и растительные масла. После резкого подъема в июне международные цены на кукурузу тоже снизились благодаря экспортным запасам в Аргентине и Бразилии. Рисовый индекс уже пять месяцев кряду демонстрирует стабильность на фоне в целом сдержанной обстановки на рынках. Активный импортный спрос на говядину в странах Азии также повлек за собой увеличение цен на этот вид мяса. Вместе с тем котировки свинины после четырехмесячного роста несколько снизились.

Новости экономики за 04.09.2019-7

ПОДРАБОТАТЬ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Столичные власти предлагают минчанам подработать на уборке урожая. Фермерские хозяйства готовы платить 15-20 рублей в день. Бесплатный автобус доставит желающих туда и обратно. Для получения направления на работу необходимо прийти в отдел обслуживания граждан управления занятости населения комитета с паспортом.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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