Таджикистан рассчитывает на более активное сотрудничество с Беларусью

Новости Беларуси. На более активное сотрудничество с Беларусью рассчитывает и Таджикистан. Особенно это касается торгово-экономической сферы. Об этом заявил посол Таджикистана в Беларуси на торжественном мероприятии по случаю 20-летия Конституции этой страны, которое отмечается 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также отметил, что в последние годы активизировалось межпарламентское взаимодействие двух государств: созданы межпарламентские группы дружбы, состоялся ряд рабочих визитов парламентариев. Большое внимание уделяется и сотрудничеству в области культуры, науки, образования, здравоохранения.

С 2015 года будет возобновлена практика проведения Дней культуры Таджикистана в Беларуси и Дней культуры Беларуси в Таджикистане.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Был в этом году официальный визит президента Таджикистана в Беларусь, где подписано было более 10 соглашений, которые касаются экономической, культурной, гуманитарной сфер. Естественно, товарооборот тоже развивается.