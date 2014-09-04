Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко недоволен работой Белкоопсоюза по основным направлениям деятельности этой организации. Об этом глава государства заявил 4 сентября, принимая с докладом председателя правления Белкоопсоюза Валерия Иванова и заместителя главы Администрации Президента Анатолия Лиса.

Александр Лукашенко считает странной ситуацию, когда Белкоопсоюз регулярно обращается за финансовой поддержкой для пополнения оборотных средств, в то время как другие организации торговли работают с прибылью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Розничный товарооборот - это главный показатель. И розничный товарооборот белкоопсоюзовской организации сегодня, увы, не растет, а есть некое падение. То же самое и в общепите. У него тоже падение. То есть, по его основным направлениям деятельности налицо падение. И это настораживает. И вот в связи с этим, когда ко мне обращаются, что надо поддержать в очередной раз Белкоопсоюз, поскольку нет оборотных средств, денежными ресурсами, изыскать кредиты и так далее, я сразу начинаю смотреть: а чем же они там занимаются, почему торговля сегодня везде прибыльная, а Белкоопсоюз - убыточный? И вот эти досужие разговоры о том, что мы обслуживаем бедное население в сельской местности, что нам много надо автомагазинов, что это затратно - в дальние деревни возить. В связи с этим я попросил Топузидиса в Шкловском районе. Почему в Шкловском? Потому что он его хорошо знает, и я его прекрасно знаю. Это под моим контролем будет проект торговый. Большой магазин будет в районном центре построен, многопрофильный - от банковских услуг и аптеки до реализации товаров до трех тысяч. Сто метров квадратных торговых площадей в каждом агрогородке. И я думаю, что мы с ним договоримся, что этот же магазин будет в этом сельхозкооперативе обслуживать все так называемые дальние неперспективные деревни. Маленький автомобиль, который по заявкам будет выезжать в деревню. Это будет дешевле. Но это его дело. Он мне предложит этот вариант. И потом мы посмотрим на Иванова, как он будет выглядеть. Я этим хочу сказать, что потребкооперация до сих пор не начинает шевелиться. Она просто не понимает, в какой ситуации работает, что те советские времена, когда они были монополистами, ушли. И сегодня уже те ненавистные ей торговые сети, которые существуют в стране (и люди одобряют их деятельность), они уже замахнулись на ее епархию, они уже готовы обслуживать сельские районы и давать результат. Меня это тоже настораживает. Это касается будущего этой крупной организации.

На встрече также обсуждался проект по строительству в Беларуси нового зверохозяйства. Глава государства подчеркнул, что, в целом, всегда поддерживает создание новых предприятий, но обратил внимание, что под будущую продукцию должны быть проработаны рынки сбыта.

Кроме того, Александр Лукашенко предостерег Белкоопсоюз от необоснованного импорта. В данном случае планировали закупать за рубежом специальные клетки для содержания животных. Президенту также доложили о работе в сезон заготовок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я всегда приветствую новые стройки для того, чтобы получить новую пушнину. Там большая составляющая импортного материала и импортных комплектующих (у оборудования, которое они закупить хотят). Валюты вы не получите. Идите и думайте, ищите деда старого в деревне, который вам сделает клетки для содержания зверья. Если что-то такое, чего мы не можем сделать, надо производить — давайте производить. А в остальном — клетку купил импортную, поставил перед руководителем промышленного предприятия. Чтобы к февралю эти клетки были.

Валерий Иванов, председатель Правления Белкоопсоюза:

29 тысяч населенных пунктов Республики Беларусь находятся в границах действий потребкооперации. И в эти населенные пункты довозятся те товары, которые востребованы населением. Нет дефицита сегодня. Актуальный вопрос по организации закупа излишка продукции сельскохозяйственной продукции у населения. Работа над этим сегодня активно ведется. Я думаю, что эта задача будет выполнена.

Александр Лукашенко поручил на начало 2015 года запланировать масштабное совещание с его участием, где будут детально рассмотрены результаты деятельности Белкоопсоюза. 4 сентября Президенту также доложили о работе сельских магазинов и заготовительных пунктов в сезон урожая яблок и ягод., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.