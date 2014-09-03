БКК подписала контракт с корпорацией из Бангладеш на $40 миллионов

Новости Беларуси. Белорусские калийные удобрения отправятся в Бангладеш. 3 сентября наша калийная компания и бангладешская корпорация подписали контракт на 40 миллионов долларов.

Стороны договорились о поставке 120 тысяч тонн калийных удобрений. Первые отгрузки начнутся уже в октябре.

Детали сотрудничества обсудили премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и представители делегации южноазиатской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме калийных удобрений наша страна готова предложить партнерам сельскохозтехнику и участие в строительстве молочного комбината.

К слову, Белорусская калийная компания вот уже 9 лет является крупнейшим поставщиком удобрений в Республику Бангладеш.

Елена Кудрявец, генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»:

У Белорусской калийной компании есть уже большой контракт на 120 тысяч тонн с частным сектором. Сейчас у нас заключен второй контракт - с государственным сектором. То есть мы охватываем все ниши бангладешского рынка. Экспорт калийных удобрений в этом году по нашим ожиданиям и по нашим действиям превысит 9 миллионов тонн. Такого в истории никогда не было. Это примерно на миллион тонн больше предыдущих наших достижений.