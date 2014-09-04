В Гродно начала работу выставка-ярмарка «Еврорегион Неман»

Новости Беларуси. Своеобразной площадкой для переговоров 4 сентября стал Гродно. Вопросы касались деловой жизни. На масштабный экономический форум в город съехались сотни бизнесменов и дипломатов из Европейских и Азиатских стран. Они изучают потенциал региона.

В 2014 году «Еврорегион Неман» собрал бизнесменов, политиков и дипломатов из десятка стран Европы и Азии. Главная задача форума — познакомить гостей с экономикой региона и найти партнеров для совместного бизнеса. Для двухсторонних переговоров открыта контактно-кооперационная биржа. Условия работы на белорусском рынке можно узнать и на международном инвестиционном форуме. Особый интерес Гродненщина традиционно вызывает у польских компаний.

Казимир Кожуховски, бургомистр города Августов (Польша):

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью, потому что ваша страна это окно на Восток. Вместе мы можем выходить на рынки Таможенного Союза. Бизнесмены с Августова это понимают и стараются найти партнеров у вас.

Евгения Шватро, представитель логистической компании (Польша):

Наша логистическая компания имеет много филиалов по всей Европе и в России. А Беларусь как раз связующее звено, это кратчайший путь с запада на восток. Мы заинтересованы в открытии логистических центров у вас.

Если кто-то только пытается найти партнеров, то Дириуш Зызало уже 10 лет работает на белорусском рынке. Его туристическая компания организовывает международные сплавы на Августовском канале. Сегодня задача максимум — совместно с белорусами расширить туристический бизнес.

Дириуш Зызало, директор туристической фирмы (Польша):

У нас ежегодно до 4 тысяч туристов сплавляются по каналу. Я готов направить этот поток и в Беларусь. Это будет способствовать строительству здесь отелей и ресторанов, то есть всей необходимой инфраструктуры.

А вот бизнесмены из Литвы заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в промышленной сфере. В регионе уже работают фирмы с литовским капиталом. Активно ведется строительство перерабатывающего цеха и фермы по выращиванию индеек.

Арунас Бернадишюс, директор совместного предприятия (Литва):

Основная часть все-таки планируется на Беларусь, потому что рынок не заполнен на сегодняшний момент. Задача — заполнение местного рынка и выход на экспорт Таможенного Союза.

Новые совместные проекты в скором времени появятся и с ближневосточными компаниями. Сегодня на международным экономическом форуме был подписан договор о сотрудничестве Гродненщины с турецкой провинцией Эдирне. Гостей интересуют в первую очередь сельское хозяйство и туристическая сфера региона, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Дурсун Али Шахин, губернатор провинции Эдирне (Турция):

Для нас очень важны практические шаги после подписания договора. Сегодня мы познакомимся с вашим регионом и уже через несколько месяцев планируем привести в Беларусь десант из 50 наших бизнесменов. Они уже будут заключать контракты с вашими компаниями.

Юрий Карнелович, СТВ:

Международная выставка-ярмарка «Еврорегион Неман» будет длиться три дня. За это время бизнесмены познакомятся с экономическим потенциалом региона, проведут десятки двухсторонних встреч.