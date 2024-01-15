В Беларуси меняются правила предоставления кредитов

Условия выдачи банками кредитов и их возврата меняются 15 января. В силу вступает новая редакция Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с изменением Банковского кодекса отдельные нормы приводятся в соответствие с требованиями законодательства. Например, устанавливается запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору.

В целом изменения направлены на усиление правовой защищенности кредитополучателей. Так, если человек согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение. То есть согласие не может быть выражено молчанием или действием, направленным на исполнение обязательств.

Анатолий Камович, советник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:

Если кредитополучатель согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение к нему или предоставить свое согласие иным способом, предусмотренным кредитным договором. В новой редакции Инструкции предусмотрено, что при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого уменьшается сумма платежа по нему, может не осуществляться оценка кредитоспособности кредитополучателя – физического лица.

Кроме этого, Инструкция закрепляет возможность приостановления начисления процентов банком в случае, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершено мошенничество при предоставлении кредита.