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В Беларуси меняются правила предоставления кредитов

15 января 2024 06:49
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Условия выдачи банками кредитов и их возврата меняются 15 января. В силу вступает новая редакция Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси меняются правила предоставления кредитов-1

В связи с изменением Банковского кодекса отдельные нормы приводятся в соответствие с требованиями законодательства. Например, устанавливается запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору.

В Беларуси меняются правила предоставления кредитов-4

В целом изменения направлены на усиление правовой защищенности кредитополучателей. Так, если человек согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение. То есть согласие не может быть выражено молчанием или действием, направленным на исполнение обязательств.

В Беларуси меняются правила предоставления кредитов-7

Анатолий Камович, советник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:
Если кредитополучатель согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение к нему или предоставить свое согласие иным способом, предусмотренным кредитным договором. В новой редакции Инструкции предусмотрено, что при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого уменьшается сумма платежа по нему, может не осуществляться оценка кредитоспособности кредитополучателя – физического лица.

Кроме этого, Инструкция закрепляет возможность приостановления начисления процентов банком в случае, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершено мошенничество при предоставлении кредита.

# Кредиты Беларуси # Экономика

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