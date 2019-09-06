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Суточные за командировки будут платить по-новому

06 сентября 2019 16:20
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Новости Беларуси. Если место проведения мероприятия совпадает с местом проживания командированного работника и кормит его принимающая сторона, то суточные не заплатят вовсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым правилам расходы будут возмещаться по количеству ночей. Ранее выплаты производились с учетом даты прибытия и по дату отбытия.

Еще одно новшество: если при командировках продолжительностью в один день либо в случае, когда гражданин находится на месте командировки за рубежом менее 12 часов (при длительности поездки два дня и более), расходы на жилье ему возместят при наличии подтверждающих документов.

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# Работа в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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