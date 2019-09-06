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Новости экономики за 06.09.2019

06 сентября 2019 16:20
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Новости Беларуси. Какова динамика роста резервных активов страны? Что меняется в правилах выплаты суточных за командировки, и когда карточки национальной платежной системы «Белкарт» начнут действовать на территории России? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД В ДИНАМИКЕ РОСТА РЕЗЕРВНЫХ АКТИВОВ СТРАНЫ

Очередной рекорд в динамике роста золотовалютных резервов страны: 8 миллиардов 891 миллион долларов в эквиваленте.

Новости экономики за 06.09.2019-1

Это новый исторический максимум: плюс 261 миллион только за август. Увеличению уровня активов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком, поступление средств от продажи облигаций, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Если следовать основным направлениям денежно-кредитной политики, к началу 2020 года объем золотовалютных резервных активов должен удержаться на уровне не менее 7 миллиардов долларов.

Суточные за командировки будут платить по-новому

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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