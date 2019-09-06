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Карточки «Белкарт» с 2020 года будут принимать и в России

06 сентября 2019 16:20
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Новости Беларуси. Карточки национальной платежной системы «Белкарт» с 2020 года начнут действовать на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские карты интегрируются с платежной системой «Мир», которая действует в Российской Федерации. Первые тесты интеграции двух систем пройдут в 2019 году.

У белорусов на данный момент находится порядка 5,6 миллионов карточек «Белкарт». Пользоваться ими можно только на территории Республики Беларусь.

Больше новостей экономики за 6 сентября здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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