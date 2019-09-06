Карточки «Белкарт» с 2020 года будут принимать и в России

Новости Беларуси. Карточки национальной платежной системы «Белкарт» с 2020 года начнут действовать на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские карты интегрируются с платежной системой «Мир», которая действует в Российской Федерации. Первые тесты интеграции двух систем пройдут в 2019 году.

У белорусов на данный момент находится порядка 5,6 миллионов карточек «Белкарт». Пользоваться ими можно только на территории Республики Беларусь.