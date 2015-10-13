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Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане планируется завершить к началу 2017 года

13 октября 2015 17:26
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Новости Беларуси. Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане планируется завершить к началу 2017 года. Сегодня, 13 октября, на совещании у председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, эксперты обсуждали предстоящий график деятельности. Чтобы ускорить этап монтажных работ, в Туркменистан направят еще около 300 специалистов из Беларуси. Напомним, что контракт на строительство комбината белорусской стороной «под ключ» был подписан 5 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Объёмы здесь серьёзные. Это валюта. Это экспорт услуг. Это действительно доходы нашей страны. Мы рассчитываем в этом году все отставания и накопленные вопросы решить в этом году. График утвержден правительством по строительным работам, и он должен быть до конца года выполнен. А дальше у нас идет уже график монтажа и обвязки оборудования, который должен закончиться в марте следующего года.

# Экономика # Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество # Анатолий Черный

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