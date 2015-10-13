Министр энергетики: Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики на 2016 год в Беларуси меняться не будут

Новости Беларуси. Тарифы для реального сектора экономики в 2016 году меняться не будут. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил министр энергетики Беларуси. Владимир Потупчик принял участие в открытии энергетического и экологического форума. Он отметил, что тарифы для промышленников в течение трех лет все время уменьшаются. Проведена большая работа в энергетической отрасли по повышению ее эффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Что касается реального сектора экономики, то тарифы на 2016 год для реального сектора экономики меняться не будут.

Кстати, я хочу сказать, что уже в течение 3 лет тарифы для реального сектора экономики все время уменьшаются. Это результат той большой работы, которая проведена у нас в отрасли по повышению ее эффективности.