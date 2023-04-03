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Страны ОПЕК+ и Россия снизят добычу нефти в сумме на 1,5 млн баррелей в сутки

03 апреля 2023 16:49
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Хорошая новость для бюджета России пришла от картеля ОПЕК+ – восточные страны снизят добычу нефти. Вкупе с планом России снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки общемировое снижение составит 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ОПЕК+ и Россия снизят добычу нефти в сумме на 1,5 млн баррелей в сутки-1

Помимо России, добычу снижают Саудовская Аравия, Казахстан, Оман, Кувейт, Алжир и Ирак. Причина снижения — низкая стоимость барреля нефти. Добывающие страны хотят получать больше от ее продаж. Меньше ресурсов – выше цена. Дорожающая нефть – позитивный тренд для курса российской валюты и бюджета. Через несколько часов после этого сообщения цены на углеводородное сырье на мировых рынках мгновенно поползли вверх. Сегодня, 3 апреля, на торгах стоимость нефти выросла более чем на 8 %, превысив 86 долларов за баррель.

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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