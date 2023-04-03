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Белорусы заключили 14 тысяч договоров по системе накопительной пенсии. Как она работает?

03 апреля 2023 16:48
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Новости Беларуси. Белорусы заключили более 14 тысяч договоров дополнительной накопительной пенсии по новой схеме, которая работает с октября 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы заключили 14 тысяч договоров по системе накопительной пенсии. Как она работает?-1

В этом процессе участвует не только работник, но и государство. При выборе тарифа от 1 до 3 % оно удваивает взнос. Самая популярная программа «3+3», когда 3 % от своей зарплаты перечисляет страхователь, еще 3 % – работодатель. Можно обратиться в страховую компанию и увеличить размер отчислений. Или, наоборот, в случае снижения уровня доходов его можно уменьшить. Важно помнить: участие в программе не влияет на размер трудовой пенсии. Плюс дополнительная накопительная пенсия наследуется, а в случае инвалидности выплачивается единовременно досрочно.

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# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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