Новости экономики за 03.04.2023

Уменьшение уровня инфляции и снижение стоимости денег. Этому способствует качественная работа реального сектора белорусской экономики. Сегодня базовый показатель сокращается до 10,5 % годовых. Изменение ставки рефинансирования позволяет сократить кредитную нагрузку на предприятия и граждан.

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА СТАНУТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫ: НАЦБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ