Новости экономики за 03.04.2023

Уменьшение уровня инфляции и снижение стоимости денег. Этому способствует качественная работа реального сектора белорусской экономики. Сегодня базовый показатель сокращается до 10,5 % годовых. Изменение ставки рефинансирования позволяет сократить кредитную нагрузку на предприятия и граждан.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА СТАНУТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫ: НАЦБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Чем ниже уровень инфляции в стране, тем меньше ставка рефинансирования и более доступны деньги для населения и бизнеса. Некоторые белорусские банки в последнее время уже опустили средние процентные ставки по новым кредитам до однозначных величин. Например, в феврале это были 9,9 % для бизнеса. Замедление инфляции и снижение ставки рефинансирования позволит и дальше повышать доступность кредитов. Ставка рефинансирования – это базовый инструмент регулирования процентных ставок на денежном рынке. Вместе с этим показателем меняются и ставки по кредиту и депозиту овернайт. Ставка рефинансирования – один из самых действенных инструментов управления состоянием экономики страны. С ее помощью регулируются главные экономические процессы, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.
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