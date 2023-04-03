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Лукашенко сообщил, что Беларусь планирует увеличить товарооборот с Калужской областью до более чем 1 млрд долларов

03 апреля 2023 09:03
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Наша цель – превысить один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля во время встречи с губернатором Калужской области РФ Владиславом Шапшой, пишет БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что Беларусь планирует увеличить товарооборот с Калужской областью до более чем 1 млрд долларов-1

Фото: БЕЛТА

По словам главы государства, Беларусь и Калужская область должны получать максимальную выгоду в результате двустороннего сотрудничества. Наши экономики взаимодополняемы, отметил Президент. Белорусские и российские предприятия естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально сегодня в рамках промкооперации, внедрении наукоемких технологий и импортозамещении.

Сообщается, что за 2022 год товарооборот Республики Беларусь и Калужской области составил почти шестьсот пятьдесят четыре миллиона долларов. РБ практически на семьдесят процентов увеличила экспорт в этот регион Российской Федерации.

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# Союзное государство # Экономика # Александр Лукашенко

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