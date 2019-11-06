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Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации

06 ноября 2019 13:25
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На этом предприятии производят комплектующие для самолетов и вертолетов. Конструкторское бюро «Дисплей» создавалось на базе витебского предприятия «Витязь», но у продукции КБ – исключительно военное назначение.

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации-1

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации-4

Белорусские мониторы впервые установили на военном самолете А-50. А в целом предприятие было создано оснащения для зенитно-ракетного комплекса С-300, разработка которого началась еще в 1985 году.

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации-7

Александр Войтенков, директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:
Впервые в СССР мы разработали ряд видеомониторов, которые могли работать высоко в воздухе и иметь тогда еще не существующий высокий стандарт. Но началась перестройка. Было очень тяжелое время, но мы знали, что будущее – в армии за компьютерами. Где компьютеры – там и мониторы.

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации-10

Не ставьте сюда свой ноутбук, опасно для его жизни. На стенде – авиационный монитор боевого самолета, где тряски и перегрузки привычное дело. Такие мониторы используются, например, на Т-50 ПАК ФА – реактивном истребителе пятого поколения.

Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации-13

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Войтенков # Фотофакт

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