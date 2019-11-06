Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации

На этом предприятии производят комплектующие для самолетов и вертолетов. Конструкторское бюро «Дисплей» создавалось на базе витебского предприятия «Витязь», но у продукции КБ – исключительно военное назначение.
На этом предприятии производят комплектующие для самолетов и вертолетов. Конструкторское бюро «Дисплей» создавалось на базе витебского предприятия «Витязь», но у продукции КБ – исключительно военное назначение.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Белорусские мониторы впервые установили на военном самолете А-50. А в целом предприятие было создано оснащения для зенитно-ракетного комплекса С-300, разработка которого началась еще в 1985 году.
Александр Войтенков, директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:
Впервые в СССР мы разработали ряд видеомониторов, которые могли работать высоко в воздухе и иметь тогда еще не существующий высокий стандарт. Но началась перестройка. Было очень тяжелое время, но мы знали, что будущее – в армии за компьютерами. Где компьютеры – там и мониторы.
Не ставьте сюда свой ноутбук, опасно для его жизни. На стенде – авиационный монитор боевого самолета, где тряски и перегрузки привычное дело. Такие мониторы используются, например, на Т-50 ПАК ФА – реактивном истребителе пятого поколения.
Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации