Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации

На этом предприятии производят комплектующие для самолетов и вертолетов. Конструкторское бюро «Дисплей» создавалось на базе витебского предприятия «Витязь», но у продукции КБ – исключительно военное назначение.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Белорусские мониторы впервые установили на военном самолете А-50. А в целом предприятие было создано оснащения для зенитно-ракетного комплекса С-300, разработка которого началась еще в 1985 году.

Александр Войтенков, директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:

Впервые в СССР мы разработали ряд видеомониторов, которые могли работать высоко в воздухе и иметь тогда еще не существующий высокий стандарт. Но началась перестройка. Было очень тяжелое время, но мы знали, что будущее – в армии за компьютерами. Где компьютеры – там и мониторы.