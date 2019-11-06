Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж

Новости Беларуси. Телеханы возвращают себе звание лыжной столицы Беларуси. 6 ноября в городском поселке открыли новый цех по производству пластиковых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года здесь планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников. Остальные поступят в розничную продажу.

Некогда гремевший на весь Советский Союз белорусский бренд по производству лыж из цельной древесины оказался невостребованным с приходом на рынок более прочного и надежного пластика. Производство решили не закрывать, а вдохнуть в него новую жизнь. В сентябре глава государства поставил задачу и жесткие сроки – выйти на выпуск белорусских пластиковых лыж.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:

Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с нашим технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.