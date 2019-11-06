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Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж

06 ноября 2019 13:31
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Новости Беларуси. Телеханы возвращают себе звание лыжной столицы Беларуси. 6 ноября в городском поселке открыли новый цех по производству пластиковых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца года здесь планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников. Остальные поступят в розничную продажу.

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-1

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-3

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-5

Некогда гремевший на весь Советский Союз белорусский бренд по производству лыж из цельной древесины оказался невостребованным с приходом на рынок более прочного и надежного пластика. Производство решили не закрывать, а вдохнуть в него новую жизнь.

В сентябре глава государства поставил задачу и жесткие сроки – выйти на выпуск белорусских пластиковых лыж.

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-8

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с нашим технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-11

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Такое заместить производство было крайне сложно. Поэтому это естественно для области, для нашей республики – новое предприятие высокоэффективное, которое во всех отношениях нужное. И это даст стимул для развития.

Деревянная «начинка» лыж – из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали белорусские ученые. Из импортного – покрытие и смазка. Но уже есть отечественные разработки. Это позволит еще больше снизить себестоимость.

Модернизацию производства провели меньше чем за год. Увеличили число рабочих мест, что для небольшого городка остро необходимо.

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-14

Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж-16

# Предприятия Беларуси # Экономика # Виктор Шейман # Анатолий Лис # Фотофакт

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