Предприятие, нужное во всех отношениях. В Телеханах открыли новый цех по производству пластиковых лыж
Новости Беларуси. Телеханы возвращают себе звание лыжной столицы Беларуси. 6 ноября в городском поселке открыли новый цех по производству пластиковых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца года здесь планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников. Остальные поступят в розничную продажу.
Некогда гремевший на весь Советский Союз белорусский бренд по производству лыж из цельной древесины оказался невостребованным с приходом на рынок более прочного и надежного пластика. Производство решили не закрывать, а вдохнуть в него новую жизнь.
В сентябре глава государства поставил задачу и жесткие сроки – выйти на выпуск белорусских пластиковых лыж.
Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с нашим технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Такое заместить производство было крайне сложно. Поэтому это естественно для области, для нашей республики – новое предприятие высокоэффективное, которое во всех отношениях нужное. И это даст стимул для развития.
Деревянная «начинка» лыж – из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали белорусские ученые. Из импортного – покрытие и смазка. Но уже есть отечественные разработки. Это позволит еще больше снизить себестоимость.
Модернизацию производства провели меньше чем за год. Увеличили число рабочих мест, что для небольшого городка остро необходимо.