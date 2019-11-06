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Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации

06 ноября 2019 13:24
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Обычно при ярком освещении ноутбук или планшет напоминает зеркало, в котором разглядеть картинку практически невозможно.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации-1

За облаками солнце светит очень ярко, а мониторы – это глаза летчика. Чем могут грозить блики на дисплеях? В Витебске с такой проблемой практически справились. Коэффициент антиблика белорусских мониторов порядка 1 %, у мировых лидеров – в два раза хуже. Белорусские дисплеи установлены не только на военной авиатехнике, но и на подводных лодках и гражданских самолетах.

Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации-4

Александр Войтенков, директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:
У нас внешнеторговое сальдо 3,5 к одному. То есть, приобретая комплектацию на 1 доллар, мы в стране оставляем 3,5 доллара выручки. Экспорт, конечно, у нас Россия в основном. Несколько лет назад включен режим диверсификации рынка, поэтому у нас есть ряд стран – Туркменистан, Казахстан, Сербия, Индонезия.

Конструкторское бюро «Дисплей». Как проверяют мониторы для авиации

Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации-7

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Войтенков # Фотофакт

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