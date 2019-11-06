Какой коэффициент антиблика у белорусских мониторов и почему это важно в авиации

Обычно при ярком освещении ноутбук или планшет напоминает зеркало, в котором разглядеть картинку практически невозможно. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

За облаками солнце светит очень ярко, а мониторы – это глаза летчика. Чем могут грозить блики на дисплеях? В Витебске с такой проблемой практически справились. Коэффициент антиблика белорусских мониторов порядка 1 %, у мировых лидеров – в два раза хуже. Белорусские дисплеи установлены не только на военной авиатехнике, но и на подводных лодках и гражданских самолетах.