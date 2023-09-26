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Беларусь и Китай с начала года увеличили товарооборот на 97%

26 сентября 2023 17:02
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Беларусь и Китай с начала года увеличили товарооборот на 97 %. А это почти 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торгово-экономическое взаимодействие развивается по всем направлениям.

Беларусь и Китай с начала года увеличили товарооборот на 97%-1

За 31 год со дня установления дипломатических отношений между странами взаимная торговля выросла в 83 раза. По результатам 2022 года Беларусь находится в десятке стран-поставщиков в Китай калийных удобрений, рапсового масла, куриного мяса, замороженной говядины и сухого молока. В число основных позиций экспорта также входят лесоматериалы, целлюлоза, интегральные схемы. Что касается импорта, то увеличились поставки к нам машин и оборудования, включая запчасти и двигатели.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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