Беларусь и Китай с начала года увеличили товарооборот на 97 %. А это почти 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торгово-экономическое взаимодействие развивается по всем направлениям.

За 31 год со дня установления дипломатических отношений между странами взаимная торговля выросла в 83 раза. По результатам 2022 года Беларусь находится в десятке стран-поставщиков в Китай калийных удобрений, рапсового масла, куриного мяса, замороженной говядины и сухого молока. В число основных позиций экспорта также входят лесоматериалы, целлюлоза, интегральные схемы. Что касается импорта, то увеличились поставки к нам машин и оборудования, включая запчасти и двигатели.