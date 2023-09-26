Новости экономики за 26.09.2023
Белорусские тракторы будут собирать в Африке, а витебские ковры получат московскую прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как новые совместные производства оптимизируют логистику для потенциальных покупателей? Как комментируют динамику белорусской экономики эксперты Евразийского банка развития и с чем связан рост китайского импорта в нашу страну?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ БУДУТ СОБИРАТЬ В АФРИКЕ
Минский тракторный завод планирует создать сборочные производства техники в Эфиопии и ЮАР. 20 лет назад выпуск белорусских тракторов в Африке приостановили, сейчас проект хотят возобновить. В ЮАР уже строится цех сборочного производства мощностью до 1,5 тысячи единиц техники в год. При этом южноафриканский партнер МТЗ договаривается с правительством ЮАР о преференциях. Пока при ввозе готовых тракторов таможенная пошлина не отличается, и африканские фермеры не видят разницы в цене между выпущенной на территории страны и импортируемой.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССКИХ КОВРОВ ОТКРОЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ
Производство белорусских ковров откроют в Подмосковье. До конца 2023 года витебское предприятие планирует запустить производственную площадку в индустриальном парке «Есипово». Собственное производство в России компании нужно для того, чтобы приблизить логистику к местным контрагентам. Выпускать основу для ковров будут в Беларуси, а на российскую площадку поставляться 25-метровые рулоны для нарезки в готовые изделия. На первом этапе там появится склад продукции и производственная линия, в перспективе мощности увеличат.
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