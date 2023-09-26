Новости экономики за 26.09.2023

Белорусские тракторы будут собирать в Африке, а витебские ковры получат московскую прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как новые совместные производства оптимизируют логистику для потенциальных покупателей? Как комментируют динамику белорусской экономики эксперты Евразийского банка развития и с чем связан рост китайского импорта в нашу страну? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ БУДУТ СОБИРАТЬ В АФРИКЕ

Минский тракторный завод планирует создать сборочные производства техники в Эфиопии и ЮАР. 20 лет назад выпуск белорусских тракторов в Африке приостановили, сейчас проект хотят возобновить. В ЮАР уже строится цех сборочного производства мощностью до 1,5 тысячи единиц техники в год. При этом южноафриканский партнер МТЗ договаривается с правительством ЮАР о преференциях. Пока при ввозе готовых тракторов таможенная пошлина не отличается, и африканские фермеры не видят разницы в цене между выпущенной на территории страны и импортируемой. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССКИХ КОВРОВ ОТКРОЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ