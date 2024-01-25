Новости Беларуси. Средняя заплата белорусов снова выросла. В масштабах всей страны это 2 271 рубль за декабрь, что почти на 300 рублей больше ноябрьских показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые высокие начисления традиционно в Минске: средняя сумма в декабре превысила 3 240 рублей, что почти на 577 рублей больше, чем месяцем ранее. Лидером по видам экономической деятельности остается информация и связь – в среднем там получают 6,5 тысячи рублей. Отметим, что речь идет о номинальной начисленной средней заработной плате, то есть до вычета налогов и взносов.