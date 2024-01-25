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Средняя заплата белорусов снова выросла

25 января 2024 18:41
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Новости Беларуси. Средняя заплата белорусов снова выросла. В масштабах всей страны это 2 271 рубль за декабрь, что почти на 300 рублей больше ноябрьских показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя заплата белорусов снова выросла-1

Самые высокие начисления традиционно в Минске: средняя сумма в декабре превысила 3 240 рублей, что почти на 577 рублей больше, чем месяцем ранее. Лидером по видам экономической деятельности остается информация и связь – в среднем там получают 6,5 тысячи рублей. Отметим, что речь идет о номинальной начисленной средней заработной плате, то есть до вычета налогов и взносов.

Больше новостей экономики за 25 января здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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