Прямой эфир

В Беларуси меняются правила использования семейного капитала. Как его можно расходовать?

01 января 2022 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменения коснулись некоторых правил использования семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси меняются правила использования семейного капитала. Как его можно расходовать?-1

Досрочно его можно будет использовать на приобретение средств социальной адаптации и реабилитации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность. А при расходовании семейного капитала на платные медуслуги деньги можно потратить на протяжении двух лет со дня подачи заявления о разморозке средств – ранее это был 1 год.  

Больше новостей экономики за 1 января читайте здесь.  

# Многодетные семьи в Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 01.01.2022
01 января 2022 18:09

Новости экономики за 01.01.2022

Новости экономики за 31.12.2021
31 декабря 2021 19:56

Новости экономики за 31.12.2021

В Беларуси построили около 44 тысяч квартир. Почти половина – для нуждающихся
31 декабря 2021 19:49

В Беларуси построили около 44 тысяч квартир. Почти половина – для нуждающихся