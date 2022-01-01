В Беларуси меняются правила использования семейного капитала. Как его можно расходовать?

Досрочно его можно будет использовать на приобретение средств социальной адаптации и реабилитации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность. А при расходовании семейного капитала на платные медуслуги деньги можно потратить на протяжении двух лет со дня подачи заявления о разморозке средств – ранее это был 1 год.

Больше новостей экономики за 1 января читайте здесь.