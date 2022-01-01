Новости экономики за 01.01.2022

Новости Беларуси. Базовая величина по-новому, увеличение минимальной заработной платы и пенсионного возраста.
Какие еще ноу-хау пришли к нам с наступлением нового года – смотрите в программе Новости «24 часа» в обзоре Кристины Сущени.
Новости Беларуси. Базовая величина по-новому, увеличение минимальной заработной платы и пенсионного возраста.
Какие еще ноу-хау пришли к нам с наступлением нового года – смотрите в программе Новости «24 часа» в обзоре Кристины Сущени.
Календарь перевернут, 2022 год вступил в свои права. Но в каком-то смысле начинаем не с чистого листа, а с дополнениями. Итак, что же нового? В первую очередь изменения связаны с ежегодным повышением базовой величины.
С этого дня она выросла до 31 рубля. В последний раз ее повышали с 27 до 29 рублей ровно год назад. Продолжая тему цифр, отныне повысилась и минимальная заработная плата. До 457 рублей. В прошлый раз минималка в стране повышалась как раз в начале уже ушедшего 2021 года – до 400 рублей.
С 1 января Беларусь ввела в ответ на западные санкции продовольственное эмбарго на ввоз «товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны». Это предусмотрено постановлением правительства. В перечне 18 позиций. Эмбарго коснулось в том числе мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции (кроме специализированной из безлактозного молока), фруктов и орехов, колбасы, кондитерских изделий и овощей.
Таковы изменения уже наступившего 2022-го. С Новым годом!
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