Новости экономики за 01.01.2022

Какие еще ноу-хау пришли к нам с наступлением нового года – смотрите в программе Новости «24 часа» в обзоре Кристины Сущени.

Календарь перевернут, 2022 год вступил в свои права. Но в каком-то смысле начинаем не с чистого листа, а с дополнениями. Итак, что же нового? В первую очередь изменения связаны с ежегодным повышением базовой величины.

С этого дня она выросла до 31 рубля. В последний раз ее повышали с 27 до 29 рублей ровно год назад. Продолжая тему цифр, отныне повысилась и минимальная заработная плата. До 457 рублей. В прошлый раз минималка в стране повышалась как раз в начале уже ушедшего 2021 года – до 400 рублей.