«Спрос всё-таки возрастает». Как «Бобруйскагромаш» работает в условиях санкций и отказывается ли ЕС от поставок?

Новости Беларуси. «Бобруйскагромаш» младше МЗШ лет на 20, но в финансовых успехах возраст вряд ли имеет значение. А производство в Бобруйске может конкурировать даже в условиях санкций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, на горизонте два крупных контракта. Что с поставками в Европу, с зарплатами и в целом ситуацией на производстве? Об этом и не только мы поговорили с генеральным директором «Бобруйскагромаша» Виктором Филатовым. Ольга Коршун, СТВ:

Мне бы хотелось сразу поговорить о санкционном давлении, которое оказывается на нашу страну. Многие наши предприятия сейчас чувствуют эти ограничения и рестрикции со стороны Запада. Ваше предприятие уже почувствовало на себе вот это холодное дуновение санкций? Импортозамещение сегодня при производстве продукции составляет 98 %

Виктор Филатов, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

В последние три года мы хорошо и плодотворно поработали по программе импортозамещения совместно с Минпромом. В первую очередь, конечно, мы не могли предугадать, что будет такая текущая ситуация, и наши первичные действия были направлены на то, чтобы сократить отток валютной выручки из страны. Поэтому мы активно работали по этой программе, она нам очень понравилась, и мы ее реализовали. На сегодня импортозамещение при производстве продукции составляет 98 %. Ольга Коршун:

В основном вы поставляли свою продукцию в Россию и страны СНГ. Но все равно какую-то часть вы отгружали и в Европейский союз. В этом году эти поставки, эти контракты сохраняются? Потому что у вас были планы и на 2022 год. Наши партнеры из ЕС подтверждают свою готовность к работе, у нас есть долгосрочные договоры Виктор Филатов:

В действительности в 2021 году мы активно работали на рынке Евросоюза. Мы успешно поставляли свою технику в 11 стран ЕС. На сегодня у нас имеются контракты с этими же странами. Планируется поставка – апрель-май. Партнеры наши из Евросоюза подтверждают свою готовность к работе, имеются у нас долгосрочные договоры, которые мы также поддерживаем, делаем все возможное, чтобы осуществить поставку. Также мы подписали два новых дилерских соглашения с Германией и Румынией, которые позволяют нам отгружать технику в апреле-мае текущего года.

Ольга Коршун:

Расчеты в какой валюте вы с ними будете вести? Виктор Филатов:

Для нас сегодня, наверное, не стоит приоритетным вопрос, в какой валюте мы будем работать. Нам интересны и евро, и доллары. Также мы прорабатываем возможность заключать новые договоры и вести с нами расчеты в юанях. То есть мы максимально гибкие в этом отношении. Главное, чтобы шел бизнес и не срывать партнерские отношения с нашими агентами. Ольга Коршун:

Президент не раз подчеркивал, что такое санкционное давление, с одной стороны, конечно, для нас испытание, но с другой стороны, это время возможностей. Готово ли ваше предприятие занять новые ниши? Достаточно ли у нас технологий, мощностей? «Мы видим возрастающий спрос на нашу продукцию» Виктор Филатов:

Да, действительно, мы видим возрастающий спрос на нашу продукцию. Что касается иностранных поставщиков, то они потихонечку уходят с рынка. Даже, можно сказать, не потихонечку, а просто сворачивают свои производства. Также мы видим, что такие, назовем их, отверточные сборки, тоже будут закрываться. Это сборки, которые производили технику из машинокомплектов, и они в действительности уходят. На сегодня у нас большой ажиотаж по кормозаготовительной технике, хотя еще сезон не начался, но у нас контракты... Ольга Коршун:

Готовь сани летом.

Виктор Филатов:

Да. Поэтому контрактов у нас хватает. Мы видим, что спрос все-таки возрастает. Мы, конечно, готовы делать все возможное, чтобы удовлетворить этот возрастающий спрос. Ольга Коршун:

Есть уже планы на этот год, чтобы открыть какие-то новые рынки в странах, где нас, возможно, еще нет, или диверсифицировать сотрудничество там, где мы уже закрепились? «Мы прорабатываем очень крупный контракт с Монголией» Виктор Филатов:

Как говорится, нельзя, наверное, складывать яйца в одну корзину, поэтому для нас приоритетными рынками остаются традиционные рынки, которые мы не теряем. При этом мы также наращиваем свое присутствие в азиатских странах и странах Африки. Мы активно торгуем и с Зимбабве, и Нигерией, также мы прорабатываем большой, крупный контракт с Мадагаскаром. Также мы прорабатываем очень крупный контракт с Монголией. Монголия действительно увидела нашу технику, попробовала, опробовала. На сегодня мы поставили порядка 50 пресс-подборщиков тюковых, техника также заинтересовала потребителей. Поэтому делаем новый контракт, новая география поставок, и, соответственно, присутствуем на этом рынке, можно сказать, уже как полноценный хозяин.