Роман Головченко: мы должны обеспечить, чтобы доходы населения росли быстрее, чем растут цены

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наиболее острая проблема мировая – это рост цен либо инфляция. Вторая задача – это своевременная выплата заработной платы и ее рост. Не просто выплата, у нас растут цены, соответственно, мы должны обеспечивать рост реальных доходов населения, чтобы они росли быстрее, чем растут цены. Либо хотя бы двигались вровень с ними. Это второй приоритет в нашей работе. И третий приоритет – это, конечно, обеспечение устойчивой работы всех предприятий. Пока это удается. Конечно, в этих условиях дикого давления, которое на нас оказывается, сложно выдерживать те темпы или те прогнозы, которые мы принимали в конце прошлого года. Мы их не фетишизируем, и подгонять прогноз под результаты не видим никакого смысла. Мы пока по-прежнему остаемся привержены тем ключевым индикаторам, которые были установлены. Но если ситуация будет складываться так, что мы не сможем выйти на эти параметры, мы их не будем подгонять. Сейчас у нас другие немного приоритеты. И еще раз повторяюсь, сейчас, наверное, главное – не выдержать какие-то цифры, а сейчас главное – обеспечить устойчивую работу всего экономического комплекса.