Роман Головченко: мы должны обеспечить, чтобы доходы населения росли быстрее, чем растут цены

Новости Беларуси. Контроль за ценами, рост доходов населения и устойчивая работа предприятий. Дополнительно поддержать Нарочанский производственный участок Минского молочного завода № 1 – такую возможность рассмотрят в правительстве в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, находясь в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предмет гордости завода – сыр с голубой плесенью. Его распробовали не только в Беларуси, но и за границей. Самые крупные контракты на поставки в Россию. В 2022 году технологии производства исполняется 10 лет. Глава Совмина обратил внимание на необходимость совершенствования производства и организацию новых рабочих мест.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наиболее острая проблема мировая – это рост цен либо инфляция. Вторая задача – это своевременная выплата заработной платы и ее рост. Не просто выплата, у нас растут цены, соответственно, мы должны обеспечивать рост реальных доходов населения, чтобы они росли быстрее, чем растут цены. Либо хотя бы двигались вровень с ними. Это второй приоритет в нашей работе. И третий приоритет – это, конечно, обеспечение устойчивой работы всех предприятий. Пока это удается. Конечно, в этих условиях дикого давления, которое на нас оказывается, сложно выдерживать те темпы или те прогнозы, которые мы принимали в конце прошлого года. Мы их не фетишизируем, и подгонять прогноз под результаты не видим никакого смысла. Мы пока по-прежнему остаемся привержены тем ключевым индикаторам, которые были установлены. Но если ситуация будет складываться так, что мы не сможем выйти на эти параметры, мы их не будем подгонять. Сейчас у нас другие немного приоритеты. И еще раз повторяюсь, сейчас, наверное, главное – не выдержать какие-то цифры, а сейчас главное – обеспечить устойчивую работу всего экономического комплекса.
Кроме того, в центре внимания главы правительства – тема развития внутреннего туризма. Премьер-министр посетил комплекс «Аптекарский сад».