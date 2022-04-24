Словакия не отказывается от российского газа, но за май заплатит в евро

Сюда его поступает около 85 % именно из России, и от поставок страна не отказывается, но в мае за газ планирует рассчитаться в евро. Фиаско Европы в случае отказа от российских энергоносителей признали и в Иране. Местные СМИ подытожили: пока планы отказаться от импорта нефти и газа из России реализовали только некоторые страны. В частности, США и Прибалтика, а крупнейшие экономики мира – Китай и Индия, – наоборот, готовы увеличить закупки российских энергоносителей.