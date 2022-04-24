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Словакия не отказывается от российского газа, но за май заплатит в евро

24 апреля 2022 06:53
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Немедленное прекращение импорта российского газа обернется серьезной проблемой для стран Евросоюза. Такую уверенность высказал премьер-министр Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Словакия не отказывается от российского газа, но за май заплатит в евро-1

Сюда его поступает около 85 % именно из России, и от поставок страна не отказывается, но в мае за газ планирует рассчитаться в евро. Фиаско Европы в случае отказа от российских энергоносителей признали и в Иране. Местные СМИ подытожили: пока планы отказаться от импорта нефти и газа из России реализовали только некоторые страны. В частности, США и Прибалтика, а крупнейшие экономики мира – Китай и Индия, – наоборот, готовы увеличить закупки российских энергоносителей.  

# Газ # Экономика # Эдуард Хегер # Фотофакт

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