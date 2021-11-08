Председатель «Белнефтехима»: мы переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации

После доклада Президенту председатель «Белнефтехима» ответил на вопросы журналистов. Что касается экспортных поставок, то по итогам года планируется более 130 % роста по всей отрасли. Отдельно был затронут вопрос по Украине. Определенная турбулентность в политических отношениях не сказывается на бизнесе. Белорусская сторона не только сохраняет, но и увеличивает объемы поставок.

Что касается реализации нефтепродуктов на других зарубежных рынках, то в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси экспортные потоки были переориентированы на российские порты. В феврале было подписано соответствующее межправительственное соглашение. По итогам 2021 года Беларусь через морские порты России поставит нефтепродуктов на 35 % больше, чем было запланировано. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.