Председатель «Белнефтехима»: мы переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации

Новости Беларуси. О работе нефтехимического комплекса Беларуси 8 ноября говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О работе нефтехимического комплекса Беларуси 8 ноября говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После доклада Президенту председатель «Белнефтехима» ответил на вопросы журналистов. Что касается экспортных поставок, то по итогам года планируется более 130 % роста по всей отрасли. Отдельно был затронут вопрос по Украине. Определенная турбулентность в политических отношениях не сказывается на бизнесе. Белорусская сторона не только сохраняет, но и увеличивает объемы поставок.
Что касается реализации нефтепродуктов на других зарубежных рынках, то в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси экспортные потоки были переориентированы на российские порты. В феврале было подписано соответствующее межправительственное соглашение. По итогам 2021 года Беларусь через морские порты России поставит нефтепродуктов на 35 % больше, чем было запланировано. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Мы уже переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации. Две цифры – оцениваем по итогам года: при планах где-то в 1,7 миллиона поставки мы выйдем на не менее чем 2,3 миллиона тонн. Мы диверсифицировались, исходя из рисков и риторики, которая звучала, дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Поэтому для нас это на сегодняшний день выгодно, мы работаем. Не оставляем мониторинг прибалтийского направления. При необходимости будем работать и там.
Поинтересовались журналисты и некоторыми инвестпроектами в нефтехимическом комплексе. Речь, в частности, о новой установке на «Нафтане». Запустить на полную мощность ее планируют в начале 2022 года. Продолжается работа и по реализации еще одного крупного проекта – на предприятии «Гродно Азот» будет возведен новый азотный комплекс.