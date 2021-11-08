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На 6% за сутки. Курс биткоина резко взлетел

08 ноября 2021 15:03
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Биткоин вернулся в зону рекордных значений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс флагманской криптовалюты резко подскочил до 66 тысяч долларов. За прошедшие сутки она выросла на 6 %. До обновления пиковых значений биткоину остается 1,5 % роста.  

На 6% за сутки. Курс биткоина резко взлетел-1

В конце прошлой недели аналитики американского инвестбанка назвали справедливой ценой биткоина 35 тысяч долларов за монету. При этом главной проблемой криптовалюты как инвестиции они посчитали волатильность. Если с ней удастся справиться в 2022 году, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов при реальном уровне порядка 100 тысяч.  

О других новостях экономики за 8 ноября читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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