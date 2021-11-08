На 6% за сутки. Курс биткоина резко взлетел

Биткоин вернулся в зону рекордных значений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс флагманской криптовалюты резко подскочил до 66 тысяч долларов. За прошедшие сутки она выросла на 6 %. До обновления пиковых значений биткоину остается 1,5 % роста.

В конце прошлой недели аналитики американского инвестбанка назвали справедливой ценой биткоина 35 тысяч долларов за монету. При этом главной проблемой криптовалюты как инвестиции они посчитали волатильность. Если с ней удастся справиться в 2022 году, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов при реальном уровне порядка 100 тысяч.