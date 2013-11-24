На продажу миллиардных партий сувениров к Чемпионату мира по хоккею-2014 у белорусских горе-маркетологов остается всего пару месяцев

Новости Беларуси. Почти все безделушки отечественного производства с логитипами предстоящего чемпионата мира, которые так любят туристы, уже с 9 февраля 2013 года окажутся вне закона. С этого момента и вплоть до соревнований права принадлежат шведской фирме. Это было прописано черным по белому в лицензионном соглашении. То ли белорусский производитель не заметил, то ли не понял, а некоторые, как выяснилось, и вовсе документ не читали, но факт остается фактом — на продажу миллиардных партий сувениров у белорусских горе-маркетологов остается всего пару месяцев.



Еще недавно для сотни с лишним белорусских предприятий сувениры к чемпионату мира по хоккею-2014 были на вес золота. Почти, как олимпийского. Да и работало большинство производителей фактически под олимпийским девизом: быстрее, выше, сильнее. На спринтерских скоростях заполняли витрины магазинов и полки киосков шайбами, магнитами и чашками, чтобы потом узнать: почти весь товар «дисквалифицируется».



Красной карточкой стал контракт, заключенный Международной федерацией хоккея со шведской фирмой, которая и будет эксклюзивным производителем всей сувенирной продукции. По его условиям с 9 февраля практически весь отечественный ассортимент с эмблемой чемпионата «выбывает из игры». А ведь у производителей к мировому первенству был по-настоящему спортивный интерес.



Зоя Новицкая, заместитель директора по сбыту ОАО «Стеклозавод «Неман»»:

Нас постоянно теребили! Может, что-то и не от нас зависело. Со стороны торговли были нарекания. На тот момент мы не могли так быстро отреагировать. Все сделали, добились ритмичности.



Салатник. Чашки, бокалы, эксклюзивные клюшки и шайбы с логотипом чемпионата уже через два с половиной месяца вернутся на склады. А это убытки. Торговлю предприятие ОАО «Стеклозавод «Неман» уже «осувенирило» на полмиллиарда, планировало еще на миллиард.



Эдуард Шалль, первый заместитель директора ОАО «Стеклозавод «Неман»»:

Цикл производства у нас, в стекольной промышленности, не один день занимает. Если изделие запущено в план производства, то это 10-15 дней, чтобы оно вышло готовым. То, что запущено, мы не можем остановить. Мы получим результат, который уже не знаем, как реализовать. С 2012 года мы получали неоднократно поручения, начиная с исполкома вплоть до госконтроля. Фактически получилось, что вся работа проделана впустую.



С точки зрения юридической, логотип – это тот же товарный знак. На его использование нужны права, которые предприятия и купили через лицензионный договор. А теперь за каждую отгруженную партию платят процент. Документ с дирекцией по организации чемпионата, которая, кстати, тоже эмблему приобрела за NN-ую сумму, Зоя Новицкая подписывала лично. А там, в пункте 2.3, черным по белому - срок действия договора – до 9 февраля 2014 года. Замдиректора завода уверяет: в написанное вникали, просто не так поняли. В общем, получился гол в свои ворота.



Основной аргумент прописан чуть ниже. В пункте 2.5 сказано: после истечения срока действия лицензиат должен немедленно прекратить использование товарного знака.



Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею-2014:

Акцентировать внимание на этом мы начали еще с первого заседания оргкомитета. Мы всем говорили, что срок — за 3 месяца до ЧМ, вся продукция должна быть убрана с прилавков.

Все подписывали, соглашались, без вопросов. Многие даже не вникали в суть договора. Мол, вот мы делаем сувениры, мы будем продавать. А на ЧМ мы заработаем много денег.



Такой маркетинг – международная практика. Будь чемпионат мира в Канаде, США или еще где-нибудь, здесь все играют по одним правилам. Впрочем, сворачивать лавочку на «Немане» не собираются.



В Минторге правила игры знали. Но напоминать то, под чем подписывались директора, это как в чужой карман лезть.



Елена Бахтина, консультант управления непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Нужно, чтобы производители эти товары производили по заявкам.



«Свитанок», например, так и работает. Исключительно по заявкам розницы. Директор предприятия уже на старте знала, когда финишировать. Потому между строк, в отличие от того же «Немана», договор не читала. Ей, конечно же, обидно, что иностранного болельщика не оденет в фирменную футболку, но свои очки в этом матче еще надеется заработать.



Узнать, есть ли купец на отечественный товар с эмблемой чемпионата сейчас, мы отправились в один из самых больших универмагов столицы. К слову, сувениры долго не искали. Уже со входа навигация ведет, куда надо. Продукция - на самых выгодных местах. Стеклянная витрина посередине зала, рядом трикотаж, мелочь можно посмотреть, пока стоишь в очереди. Мерчендайзинг, одним словом. Кассу здесь уже сделали практически на миллиард.



Григорий Чуков отдыхает в санатории под Минском. Как раз один из тех запасливых туристов, кого интересует «Мэйд ин Белараша». Он не большой поклонник хоккея, но, говорит, чемпионаты не каждый день проводят. Потому, как здесь не закупится?



К тому же, стартовая стоимость популярного среди туристов магнита - от шести тысяч белорусских рублей. Каталога с эксклюзивами от шведов пока нет. Но в дирекции по проведению чемпионата уже предполагают: судя по опыту прошлых лет, цены на сувениры там тоже будут эксклюзивными.



Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею-2014:

Позже все стартует с 25 евро. Можно было бы сказать спасибо тем, кто это все сделал, и теперь у нас есть возможность в течение 2 месяцев приобрести по недорогой цене.



Кстати, все, что не уйдет «с молотка», привезенное шведами, обязана будет выкупить дирекция. А потом продать. Естественно, со скидками.



Но не все белорусские сувениры сдадут позиции. После переговоров с коммерческим партнером на некоторые товары «добро» все-таки было получено. Свой профессиональной гол в этой торговой игре белорусские производители будут отрабатывать на марках, фликерах, продовольственных товарах. Всего в разрешенном списке 12 групп. Правда, и эта сувенирная продукция, если можно так выразиться, оказывается на скамейке запасных. В фан-зонах, которые будут расположены непосредственно около ледовых арен, под знаком BY иностранным болельщикам тоже ничего не предложат. И этот мерчендайзинговый ход отнюдь не в нашу пользу.



В магазинах и сувенирных лавках останется еще белорусское мыло, канцелярия, бинокли. Основной перечень, который снимут с продажи с девятого февраля, можно будет прикупить уже после хоккейных баталий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.