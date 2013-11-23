Бюджет-2014 Беларуси: предприятия получат в помощь 13,5 миллиардов долларов из 22

Продавать товары за границу – задача не только послов и посольств. И не столько! Наверное, в первую очередь, Правительство должно постоянно думать над этим, поскольку белорусская промышленность экспортноориентированная! И в следующем году правительство обещает продать за рубеж товаров больше, чем купить из-за границы! В пятницу об этом говорил премьер-министр Мясникович, представляя Парламенту бюджет следующего года. В «кошелек» страны заглянул и Алексей Мартиненок.

Правительство с весны работает над главным финансовым документом 2014 года. По закону, его должны утвердить депутаты Парламента, от которых, к началу диалога в Овальном зале, министры успели получить 80 страниц замечаний и предложений. В 2014 году бюджет сбалансировали по доходам и расходам. Страна заработает примерно 22 миллиарда долларов. Столько же потратит. В основном на социально значимые программы, а также на развитие реального сектора экономики. Это самая объемная статья расходов. В общей сложности, предприятия получат в помощь 13,5 миллиардов долларов. Это деньги инвесторов и доход от продажи госактивов. Вообще приватизация – это четверть бюджета 2014 года.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С учетом того, что нам надо обеспечивать выплату по предыдущим внешним долгам, и для того, чтобы не уменьшались золотовалютные резервы, нам надо, как минимум, 1,5 млрд долларов позаимствовать на внешнем и внутреннем рынке и порядка 2 млрд долларов получить от приватизации государственной собственности. Вот базовые принципы.

Премьер-министр выступал около часа вместо отведенных 15 минут. Прошелся по всем «болевым точкам». Реакцию зала вызвали слова о введении транспортной пошлины. Раз в год, в зависимости от автомобиля, владелец должен платить определенную сумму на ремонт дорог.

Водитель «Жигулей» выложит 390 тысяч рублей, «Фольксвагена» – 650 тысяч, «Мерседеса» – 1 млн.

Судя по первой оценке депутатов, объяснять смысл такого распределения денег Правительству еще придется.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Да, мера, может быть, и непопулярная, но мы бы Правительством просили вас поддержать это предложение.

Но это все пойдет целевым образом на дороги.

Инфляция 2013 года составит 15% – данные Минэкономики. Планы на будущее министр объясняет в долларах – так проще для понимания. По итогам 2013 года, средняя зарплата – почти 600 условных единиц. За три года она выросла в полтора раза. По мнению Правительства, в таком случае населению пора взять на себя большую нагрузку по оплате услуг ЖКХ. С первого января тарифы вырастут. Пока больше половины таких расходов дотирует государство.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Платежи за жилищно-коммунальные услуги семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг увеличится, по сравнению с декабрем 2013 года, на 117 тысяч рублей. И составят в декабре 2014 года почти 444 тысячи рублей.

2013 год для экономики Беларуси был сложным: просели традиционные рынки сбыта, ухудшились условия торговли в калийной и нефтяной сферах. Да так, что партнеры по ЕЭП, сидящие на мощной нефтегазовой подушке безопасности, вынуждены экономить и ужесточать бюджетную политику. Беларусь на этом фоне выглядит устойчиво. Скачки цен на рынке ресурсов минимально отразились на ВВП страны.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Оценка потерь. Только вот за счет калия и нефти, по оценкам Министерства экономики, и внешние шоки, которые кроме этих факторов. Мы недобрали 5,4% валового внутреннего продукта.

Как в итоге будет выглядеть бюджет? К единому мнению Правительство и Парламент пока не пришли. Например, в вопросе перекрестного субсидирования. По версии народных избранников, к большей финансовой автономии и работе за свой счет готовы не все предприятия.

А вообще, тональность выступлений гостей Овального зала свежая. По мнению Мясниковича, главными ориентирами, наконец, должны стать не общие показатели, которые зачастую красиво выглядят только на бумаге, а индикаторы роста экономики: рентабельность, сальдо и прибыль. С тем прицелом, чтобы избавиться от отчетов из серии «все идет по плану, потом приехала проверка, а предприятие еле дышит». 2014 год покажет, сработал ли призыв к реформе мышления чиновников.