Владимир Макей считает необходимым расширять присутствие Беларуси на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки

Новости Беларуси. Работа загранучреждений по привлечению инвестиций недостаточно эффективна — считает министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей сегодня открыл семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна не отказывается от своих традиционных рынков. Это Россия и страны Европейского союза, с которыми активно развивается внешнеэкономическая деятельность. Но, с учетом складывающейся мировой финансово-экономической ситуации, необходимо расширять присутствие на новых рынках.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки. Исходя из такого понимания подхода к перспективам нашего внешнеэкономического развития, мы провели оптимизацию наших загранучреждений. Переговоры, которые мы провели с представителями стран, находящихся в регионах, которые я назвал, говорят о том, что перспективы нашего внешнеэкономического сотрудничества с этими партнерами очень и очень хорошие. Надо только работать очень активно, четко, конкретно, предметно.

Французские банки инвестируют 115 миллионов евро в строительство больницы в Минске. Как рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко, решение о реализации этого проекта будет принято в ближайшие дни. Планируется, что больницу построят по образцу одного из лучших госпиталей Парижа.

Такую большую сумму в совместные проекты с Беларусью Франция еще никогда не вкладывала за всю историю двусторонних инвестиционных отношений. Но таких примеров не так много.

Как ситуацию исправить, сегодня в Минске обсуждали все белорусские дипломаты. Министр иностранных дел Владимир Макей отметил, что наши загранучреждения недостаточно эффективно работают по привлечению инвестиций.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Время сейчас непростое. К сожалению, не удается выйти на запланированные параметры экономического развития в силу как объективных, так и субъективных причин. Главное — попытаться проанализировать ситуацию. МИД, Минэкономики, Минфин являются неотъемлемыми частями общего государственного механизма. Все винтики этого механизма должны крутиться в одинаковом темпе, ритме. От наших общих усилий зависит выполнение задач, которые поставил перед нами Глава государства.

Основа для выполнения этих задач есть. Впервые за 20 лет возобновились поставки белорусских тракторов во Францию. А это перспектива выхода и на африканский рынок. Начинается экспорт сыров производства Беларуси в Нидерланды, Германия активно закупает эксклюзивную белорусскую мебель, запланированы поставки нашей сельхозтехники в Азию.

С учетом финансово-экономической ситуации в мире, Беларусь будет расширять свое присутствие на относительно новых рынках. Это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Валерий Садохо, посол Беларуси во Вьетнаме, по совместительству в Лаосе:

Лаос обладает значительными ресурсами минерального сырья, в том числе и калийных удобрений. При желании лаосская сторона может позитивно рассмотреть вопрос о том, чтобы одно из месторождений было предложено для Беларуси. Если такое желание у нас появится, то вопрос будет решаться положительно.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

В Мозамбик поступила наша белорусская техника. Та техника, с которой они очень хорошо знакомы со времен Советского союза. К сожалению, после его развала все поставки туда прекратились, и Мозамбик стал для нас «белым пятном». Сейчас это «белое пятно» мы пытаемся раскрасить своими красно-зелеными тонами.