Новости экономики за 10.06.2021

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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА С 2014 ГОДА

Вакцина от коронавируса не спасла мировую экономику от дисбалансов, вызванных локдауном. Выход из худшего кризиса за столетие идет неравномерно, паника заставляет компании по всему миру истерично пополнять запасы. Резкий рост спроса и дефицит поднимают цены до пиковых значений буквально на все. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что цены на еду достигли максимума с 2014 года. Эксперты объяснили это резким повышением цен на сахар, масло, мясо, молочные продукты и крупы.

На фоне сокращения поставок и стабильно высокого спроса цены на кукурузу выросли на 66 % в годовом выражении, достигнув пика 2013 года. Мировые цены на пшеницу более чем на 17 % выше апрельских значений 2020-го. Вслед за зерном седьмой месяц подряд дорожает мясо. Сахар подорожал на 60 % за год: такой рост объяснили высоким спросом на фоне возможного сокращения предложения в новом сезоне.

Рост цен на кукурузу, бобы и другие культуры произошел еще и на фоне бума растительного топлива. Еще один фактор – дефицит рабочей силы. Из-за этого цены на пальмовое масло за год подскочили на 120 % и достигли рекордных значений, сейчас тонна стоит более 1 090 долларов.