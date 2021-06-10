Новости экономики за 10.06.2021
Новости Беларуси. Какую продукцию белорусского производства хотят покупать итальянские бизнесмены? Почему мировые цены на продукты питания достигли исторического максимума? Как изменился объем экспорта товаров в Россию и Азиатский регион?
С новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА С 2014 ГОДА
Вакцина от коронавируса не спасла мировую экономику от дисбалансов, вызванных локдауном. Выход из худшего кризиса за столетие идет неравномерно, паника заставляет компании по всему миру истерично пополнять запасы. Резкий рост спроса и дефицит поднимают цены до пиковых значений буквально на все. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что цены на еду достигли максимума с 2014 года. Эксперты объяснили это резким повышением цен на сахар, масло, мясо, молочные продукты и крупы.
На фоне сокращения поставок и стабильно высокого спроса цены на кукурузу выросли на 66 % в годовом выражении, достигнув пика 2013 года. Мировые цены на пшеницу более чем на 17 % выше апрельских значений 2020-го. Вслед за зерном седьмой месяц подряд дорожает мясо. Сахар подорожал на 60 % за год: такой рост объяснили высоким спросом на фоне возможного сокращения предложения в новом сезоне.
Рост цен на кукурузу, бобы и другие культуры произошел еще и на фоне бума растительного топлива. Еще один фактор – дефицит рабочей силы. Из-за этого цены на пальмовое масло за год подскочили на 120 % и достигли рекордных значений, сейчас тонна стоит более 1 090 долларов.
БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ В РОССИЮ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ВЫРОС ПОЧТИ НА 20 %. В СТРАНЫ АЗИИ – В 13 РАЗ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Экспорт из Беларуси в Россию по итогам четырех месяцев вырос на 17,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Практически половина белорусского товарооборота в минувшем году пришлась на Россию, это 47,9 %. При этом Беларусь занимает четвертое место среди крупнейших внешнеторговых партнеров Российской Федерации. Россия также находится на первом месте по инвестициям в белорусскую экономику. Товарооборот между странами в 2020 году составил 29,5 миллиарда долларов.
Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за пять лет выросли в 13 раз. Там уже давно и хорошо знают белорусские продукты питания. В 2020 году поставки достигли 356 миллионов долларов, причем ассортимент широкий. За четыре месяца с начала 2021 года экспортировали продовольствия на 167 миллионов долларов, и это на 60 % больше уровня прошлого года. В 37 стран азиатского региона поставляем молочку, мясную продукцию, сахар, льноволокно, рапсовое масло и другие товары.
ИТАЛИЯ НАЧАЛА ПОКУПАТЬ БЕЛОРУССКУЮ КОЖЕВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ НА БУТБ
Италия начала покупать кожевенную продукцию на Белорусской универсальной товарной бирже. На последней торговой сессии итальянская компания приобрела пробную партию дубленого полуфабриката на 35 тысяч долларов. В дальнейшем объемы поставок этого сырья в Италию и другие страны Европы будут расти, поскольку спрос со стороны зарубежных компаний заметно превышает предложение.
Основные рынки сбыта продукции – Великобритания и Россия, но по мере развития этого направления география продаж постепенно расширяется. Совсем недавно первые сделки по закупке дубленого полуфабриката совершили польские и литовские компании.