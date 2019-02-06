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Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год

06 февраля 2019 10:46
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Новости Беларуси. Сокращение числа проверок, борьба с необоснованным посредничеством и уменьшение случаев лжепредпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы за 2018 год подвели в Комитете госконтроля 6 февраля.

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-1

В первую очередь акценты сместили на профилактику. В 2018-м проведено около тысячи мониторингов и аудитов. Как результат, сэкономили 260 миллионов рублей. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Особое внимание, конечно же, уделили выполнению поручений по комплексному развитию Оршанского района. Ведется работа по наведению порядка, внимание уделяется трудовой дисциплине, разработаны бизнес-планы по развитию предприятий.

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-4

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-6

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
За 2018 год в 36 раз сократилось по сравнению с 2016 годом количество проведенных в стране проверок. Сам Комитет государственного контроля за прошлый год уменьшил количество проведенных проверок в два раза, хотя это не помешало нам другими методами и формами проведению контрольных мероприятий.

Мы ушли от проверок, переключились больше на мониторинги и аудит эффективности. Это позволило через новые формы сэкономить и предотвратить выплату государственных средств на сумму 260 миллионов рублей. И в то же время за счет проверочных контрольных мероприятий традиционных 170 миллионов рублей мы обратили в доход государства.

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-9

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-11

Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год-13

Кроме того, резервы нашли в энергетике. Только по предварительным подсчетам Комитета госконтроля затраты можно сократить на 120 миллионов долларов: уйти от устаревших методик, низких темпов модернизации.

Проверки прошли в сфере общепита, а точнее – в детских садах, школах, вузах, больницах. В итоге решено установить единые торговые надбавки и наценки и расторгнуть договоры с посредниками, даже меню теперь составляется по-другому.

# Комитет госконтроля # Экономика # Леонид Анфимов # Фотофакт

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