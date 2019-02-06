Сокращение числа проверок и экономия средств. Комитет госконтроля подвёл итоги работы за 2018 год

Новости Беларуси. Сокращение числа проверок, борьба с необоснованным посредничеством и уменьшение случаев лжепредпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы за 2018 год подвели в Комитете госконтроля 6 февраля.

В первую очередь акценты сместили на профилактику. В 2018-м проведено около тысячи мониторингов и аудитов. Как результат, сэкономили 260 миллионов рублей. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Особое внимание, конечно же, уделили выполнению поручений по комплексному развитию Оршанского района. Ведется работа по наведению порядка, внимание уделяется трудовой дисциплине, разработаны бизнес-планы по развитию предприятий.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

За 2018 год в 36 раз сократилось по сравнению с 2016 годом количество проведенных в стране проверок. Сам Комитет государственного контроля за прошлый год уменьшил количество проведенных проверок в два раза, хотя это не помешало нам другими методами и формами проведению контрольных мероприятий. Мы ушли от проверок, переключились больше на мониторинги и аудит эффективности. Это позволило через новые формы сэкономить и предотвратить выплату государственных средств на сумму 260 миллионов рублей. И в то же время за счет проверочных контрольных мероприятий традиционных 170 миллионов рублей мы обратили в доход государства.