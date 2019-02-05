Ikea предлагает мебель на прокат

Новости мира. IKEA меняет привычную бизнес-модель и предлагает брать мебель в аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего офисную.

Как оказалось, арендовать столы и стулья компаниям выгоднее, чем покупать. Во временное пользование можно будет взять даже кухню. Первой страной, где мебель можно будет взять в аренду, станет Швейцария.