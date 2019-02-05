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Ikea предлагает мебель на прокат

05 февраля 2019 17:17
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Новости мира. IKEA меняет привычную бизнес-модель и предлагает брать мебель в аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего офисную.

Ikea предлагает мебель на прокат -1

Как оказалось, арендовать столы и стулья компаниям выгоднее, чем покупать. Во временное пользование можно будет взять даже кухню. Первой страной, где мебель можно будет взять в аренду, станет Швейцария. 

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Ikea предлагает мебель на прокат -4

# Мебель # Экономика # Фотофакт

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