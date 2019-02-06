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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Италию

06 февраля 2019 08:12
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Новости Беларуси. Весь спектр вопросов белорусско-итальянского сотрудничества планируется обсудить во время рабочего визита премьер-министра нашей страны в Рим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начался сегодня, 6 февраля.

Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Италию-1

Италия традиционно входит в число важных экономических партнеров. За 2018 год товарооборот удалось нарастить на 15 % по сравнению с 2017-м. Отметим, что в Беларуси работает более 260 предприятий с итальянским капиталом.

Рассмотрели зарубежные партнеры и инвестиционную привлекательность нашей страны. В 2018 году приток зарубежного капитала с Апеннинского полуострова возрос в полтора раза.

# Беларусь-Италия # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

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