«Использование зубов животных и драгметаллов запрещено». Хотите оформиться ремесленником? Что нужно знать

В свободное время любите мастерить: вязать или шить, плести из бисера, изготавливать самодельные открытки? Теперь таланты могут приносить не только удовольствие, но и прибыль. Самое время зарегистрироваться в качестве ремесленника и открыть своё маленькое дело.

Владислав Пехота, адвокат:

В законодательстве предусмотрен обширный перечень деятельности, который относится к ремесленной. Ремесленная деятельность не является предпринимательской и должна соответствовать таким условиям, как осуществляться с применением ручного труда или инструмента, осуществляться самостоятельно, без привлечения по трудовому или гражданско-правовым договорам иных лиц, а также должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей граждан.

Свои изделия мастера могут продавать через Интернет, в мастерских и даже удалённо. Чтобы оформить ремесленную деятельность, нужно всего лишь обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом. После беседы с инспектором – написать заявление и уплатить сбор в размере одной базовой величины, в отличие от индивидуальных предпринимателей не нужно вести какую-либо отчётность и подавать декларации.

Владислав Пехота:

Уплачивать сбор нужно ежегодно, при этом если вы собираетесь осуществлять деятельность в будущем году, ремесленный сбор нужно уплатить до 28 декабря текущего года. В налоговой инспекции вам присвоят учётный номер плательщика.

Процедура оформления для будущих хенд-мейдеров завершится покупкой книги учёта проверок, для этого тоже потребуется паспорт. А полный перечень магазинов представлен на сайте министерства по налогам и сборам. Уладив все формальности, можно приступать к освоению вашей новой деятельности. Владислав Пехота:

Обращаем внимание, что за ремесленную деятельность без уплаты сбора и постановки на учёт будет предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Кроме того, важно знать: использование в ремесленной деятельности клыков или бивней слона, зубов всех животных, драгоценных камней и металлов запрещено.