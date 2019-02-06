«Использование зубов животных и драгметаллов запрещено». Хотите оформиться ремесленником? Что нужно знать
В свободное время любите мастерить: вязать или шить, плести из бисера, изготавливать самодельные открытки? Теперь таланты могут приносить не только удовольствие, но и прибыль. Самое время зарегистрироваться в качестве ремесленника и открыть своё маленькое дело.
Владислав Пехота, адвокат:
В законодательстве предусмотрен обширный перечень деятельности, который относится к ремесленной. Ремесленная деятельность не является предпринимательской и должна соответствовать таким условиям, как осуществляться с применением ручного труда или инструмента, осуществляться самостоятельно, без привлечения по трудовому или гражданско-правовым договорам иных лиц, а также должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей граждан.
Свои изделия мастера могут продавать через Интернет, в мастерских и даже удалённо. Чтобы оформить ремесленную деятельность, нужно всего лишь обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом. После беседы с инспектором – написать заявление и уплатить сбор в размере одной базовой величины, в отличие от индивидуальных предпринимателей не нужно вести какую-либо отчётность и подавать декларации.
Владислав Пехота:
Уплачивать сбор нужно ежегодно, при этом если вы собираетесь осуществлять деятельность в будущем году, ремесленный сбор нужно уплатить до 28 декабря текущего года. В налоговой инспекции вам присвоят учётный номер плательщика.
Процедура оформления для будущих хенд-мейдеров завершится покупкой книги учёта проверок, для этого тоже потребуется паспорт. А полный перечень магазинов представлен на сайте министерства по налогам и сборам. Уладив все формальности, можно приступать к освоению вашей новой деятельности.
Владислав Пехота:
Обращаем внимание, что за ремесленную деятельность без уплаты сбора и постановки на учёт будет предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Кроме того, важно знать: использование в ремесленной деятельности клыков или бивней слона, зубов всех животных, драгоценных камней и металлов запрещено.
Захотите отказаться от занятия – сообщать о своём решении в налоговую не нужно. Платить за ликвидацию деятельности, как это делают предприниматели, тоже не придётся. Если вы мастер на все руки и желаете подзаработать, ремесленничество – ваш вариант.