Александр Лукашенко: Мы постараемся, чтобы цена не захлестывала заработную плату

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом Минского тракторного завода. Сегодня в мире развернулась конкуренция, соответственно, белорусским предприятиям необходимо производить конкурентоспособную продукцию, в первую очередь по дизайну и качеству. Глава государства ещё раз заверил, что в Беларуси будут сохранены все трудовые коллективы.

Руководители и все, кто сопровождает Александра Лукашенко, могут рассказывать о работе промышленного гиганта много всего, а ведь истинная картина лучше видна изнутри. Поэтому при посещении крупных предприятий общение с коллективом у президента – обязательно.

Первое, с чего начал разговор глава государства – это причина его приезда. Ведь слухи о работе МТЗ – ключевого для Беларуси производства, ходили разные и в коллективе и в некоторых электронных СМИ. Александр Лукашенко решил всю ситуацию увидеть лично.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Честно скажу, я ожидал худшего. И не потому, что вы большую зарплату получаете, не потому, что вы шикуете здесь, и работаете, как в лучшие времена. Нет. Главное, что вы видите перспективу. Ваши руководители – от технологов до генерального директора видят перспективу развития завода. Это ближайшие пять лет. И я уверен, что те деньги, которые нужны на модернизацию, вы их найдете в собственном производстве. То, что государство должно сделать, мы то сделаем. Но, уважаемые друзья, вы должны понимать ситуацию, которая складывается сегодня: держитесь за свои рабочие места. Поменьше слушайте болтунов. Никто вам счастье не принесет. Сегодня развернулась жесточайшая конкуренция на подобную технику при сжатии производства. Надо производить конкурентоспособную продукцию и по дизайну, и по качеству – это главное. По цене мы выигрываем почти в два раза на некоторых образцах. Это уже хорошо. Но не думайте, что так будет всегда. Мы сегодня в два раза дешевле потребляем природный газ, электричество у нас в два раза дешевле, чем на Западе. Так долго быть, наверное, не может. Мы, конечно, бьемся, боремся за то, чтобы наша страна покупала и природный газ, и другие виды энергии, но это, наверное, не вечно. Никакого потворства не будет. Никакого популизма не будет. Вы это тоже видите и слышите. Но завод ваш был, есть и будет всегда в Беларуси, потому что это бренд, это лицо страны.

Ситуация в мировой экономике рикошетом ударила не только по небольшим государствам, но и точечно по предприятиям-экспортерам. Под удар больше всех попали те, кто работал на традиционные рынки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Недавно был президент Китая. И он так по-китайски очень тонко сказал, что мировая экономика «очень медленно и тяжело восстанавливается». Читай, что в мире в экономике происходит очень сложные процессы. Они затрагивают и такие государства, как Китайская Народная Республика, где, в общем-то, народ неприхотливый, готовый работать и за небольшую цену и делать ту продукцию, которую делает. Поэтому главная проблема того, что у нас происходит в Беларуси, это, конечно, внешние факторы. Первый, мировой фактор. Второй, российский рынок. Вы знаете, что мы очень много, почти половину нашей продукции уходит, особенно с МТЗ, на российский рынок. И те санкции, которые введены в адрес Российской Федерации в связи с событиями в Украине и другими моментами, повлекли за собой обвал российского рубля – это, конечно, встряхнуло почти до потопления экономику тех государств и предприятий, которые сотрудничали очень активно с Российской Федерацией.

Если мы не будем сокращать себестоимость продукции, мы никогда богатыми не будем. Мы в этом плане в два раза практически отстаем от передовых государств мира. И хотите вы или нет, но с себестоимостью надо работать.

Поддержать тех, кто работает — задача номер один. Президент сразу высказал свое отношение к бездельникам. Также глава государства нацелил коллектив МТЗ на повышение качества продукции, ведь нынче выдержать конкуренцию весьма не просто.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам в это трудное время, среднему по размеру государству, надо выстоять, выдержать, сохранить страну, сохранить производство и трудовые коллективы. Кризисы когда-то заканчиваются. Мы за новейшую историю их три пережили. И после кризисов начинается подъем. Но если не сохранить трудовой коллектив, не с кем будет эти железяки крутить, некому будет эти шестеренки, валы и прочее производить, некому будет делать готовый товар в виде тракторов. Поэтому мы будем сохранять трудовые коллективы. Но поддерживать будем только тех, кто сегодня хочет работать. Кто сегодня еще не может, не стал на ноги – будем учить. Но главное – желание. Кто не хочет работать, тех никто на производстве держать не будет. Особенно в это время. Такие указания отданы руководителю. Поэтому, хотите работать, хотите зарабатывать – приветствуем, будем поддерживать. Тот, кто не хочет, лучше сами вы его отжимайте из коллектива, чтобы он вам не мешал работать. Мы к этому идем.

Впереди очень серьезная конкуренция, еще более мощная. Поэтому тем разгильдяям, тунеядцам, проходимцам и алкашам в трудовых коллективах просто делать будет нечего. Ибо вы, создав продукцию, ее не продадите.

И еще. Если хоть с одной точки – а я уже побывал во всех странах, проталкивая вашу продукцию – до меня дойдет хоть одна жалоба по качеству, пеняйте сами на себя. Прощения не будет никакого. Это не дело, что куда-то поставили – двигатель развалился, поставили – трансмиссия течет во все дырки, мосты разошлись и так далее. Этого быть не должно. Качество – вопрос номер один.

Прозвучали вопросы от профсоюзного лидера МТЗ о сохранении трудового коллектива.

Представитель профсоюза МТЗ:

В нашем коллективе есть понимание создавшейся ситуации. Мы прекрасно видим ту работу, которую делает наша дирекция. Вы поставили задачу сохранить коллектив, не дергать цены и потерпеть с заработной платой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Но не будем же мы все за валюту покупать за границей. Они с удовольствием нам привезут. Давай доллары, евро – привезут и двигатели,, и трансмиссию вашу, то, что является сердцем вашего предприятия. Все привезут – и кабину, и уплотнители, и резинки, и шланги, и рычаги. Все привезут, но за это надо будет заплатить валюту. А если мы это у себя будем производить, это еще рабочие места для людей и зарплата. И эта валюта не из страны уйдет, а пойдет на зарплату этим людям. У вас 18 тысяч работающих на главном предприятии и примерно 12-13 тысяч у вас на предприятиях, которые входят в холдинг и работают в едином ключе. Да, там еще, я чувствую, есть проблемы. Но там есть жизнь, там есть перспектива.

Для меня этот кризис еще очень показателен. Вот те, кто критиковали мою политику: «Реформ нет, этого нет, того нет, нужна реформа». Я спрашивал, какая реформа нужна сегодня? «На предприятия порезать и раздать частникам». Вот в России порезали и раздали. Начался кризис и все ровненько выстроились в Фонд национального благосостояния – резервы страны, а сами же миллиардеры. А чего свое не вкладываете? Свое – это свое, а вкладывать в ту собственность, которая тебе с неба свалилась, никто не хочет – давайте деньги из бюджета. А бюджет не может дать. И все остановилось сразу. Вот к чему бы привела эта реформа и частная собственность. Но, с другой стороны, коль мы вас сохранили в виде государства, контролируем вашу работу, то где-то и помогать должны. Что мы и делаем, но не чрезмерно. Потому что руководители, специалисты, а следом и рабочие перестают работать. Это так называемая иждивенческая позиция. Мы тоже этого допустить не можем.

При ограниченных возможностях на рост зарплат, в стране останется контроль над ценообразованием.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы видим: на отдельные товары есть рост цен, на отдельные товары вообще цены снизились. У нас проблема сегодня со свининой. Сегодня себестоимость свинины значительно выше, чем продается на рынке. Это тоже проблема. И на многие товары, поэтому вы иногда «костыляете» власть, но вы должны думать, что цена ведь не от меня зависит. Она зависит от производства. Если мы ее сейчас где-то задавим, опустим, то этот товар просто на прилавке не будет. Потому что сегодня трактор подорожал, и свинина дешевле или хлеб не будет, потому что себестоимость трактора ложится в виде амортизации в себестоимость этих продуктов. Поэтому здесь экономика, здесь не мы. Мы цены можем задушить за один месяц так, что завтра голые будут прилавки. Это в наших силах. По многим видам мы цены видим и контролируем. По коммуналке мы не будем двигаться как раньше, потому что, опять же, из вашей зарплаты. По той же свинине. Ладно, упала. Посмотрим там, чтобы люди не свернули производства свинины. Это я к примеру говорю, чтобы вы не очень-то ругали власть за то, что где-то растут цены. Если они растут, это уже не по нашей причине. Значит где-то себестоимость, составляющая этой себестоимости серьезная. И, потом, крестьяне же у нас – небогатые люди. Вы знаете, что они получают даже треть от вашей зарплаты. Ну, что, их задушить по цене? Там тоже ваши люди живут, и сами мы все из деревни. И Минск весь не сегодня, так вчера в первом-втором-третьем поколении вниз деревенский. Поэтому все должны понимать, что им жить тоже надо. Но тем не менее мы эти процессы видим и будем их поддерживать. Мы постараемся при отсутствии роста заработной платы сбалансироваться так, чтобы не захлестывала цена заработную плату.

Но, вообще, я вам скажу уже так, не по-президентски: кто хочет в Беларуси работать и заработать, он это может сделать. У нас нет войны, у нас нет жуткой ситуации, мы не тратим огромные деньги для того, чтобы обеспечить свою обороноспособность, как это делает, допустим, Россия и другие государства. Мы, конечно, тратим эти деньги, но не в таком объеме. У нас сегодня дешевле энергоносители, у нас сегодня, слава богу, тихо и есть работа. Поэтому вы должны прежде всего подумать о том, как обеспечить себя и свою семью. А государство, насколько это возможно, будет поддерживать прежде всего ваш трудовой коллектив.

В прежние времена заводчан обеспечивали не только достойным заработком — одним из самых высоких в стране, но и жильем. Сейчас с этим сложнее. Поддерживать только будут в стране многодетные семьи, военных и молодежь, отметил президент.

Речь в разговоре с трудовым коллективом шла и о развитии инфраструктуры в заводских микрорайонах. Сохранить магазины шаговой доступности поручил глава государства. Разговор зашел и о здоровом образе жизни и о питании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То, что я ел в деревне и в своей жизни, тем я питаюсь сейчас. И только белорусским. Когда я встретился несколько раз с врачами мирового уровня, которые мне как президент сказали: если вы хотите долго прожить, то: а) дышите свежим воздухом, б) вода (вот мы с китайским руководителем, моим другом, президентом долго обсуждали эту проблему). Родник – это самое лучшее для нас. Наше сало, наш хлеб – все наше, что мы производим. В Дроздах у нас там гектаров десять освоил земли, которая была в запустении. Высеваю разную картошку, капусту и прочее. Осенью я подъезжаю туда просто на мотоцикле, срезаю этот кочан, с ребенком беру, разрезаю и ем. Ем на улице, как это было когда-то в деревне. Это надо нам, людям. Вот это питание, а не страдать, что нет копченой колбасы – вот это самое вредное. Лучше сало и мясо натуральное.

Еще одна составляющая – это физические нагрузки. Я еду в командировку – лыжи в багажник. После этой статической нагрузки вам надо обязательно подвигаться хотя бы час в день. Нет – пиво и на диван, газету в руки, 9:0 проиграли – сердце порезали, душу порезали и день потерян, еще испоганили настроение на целый месяц. От этого надо уходить. Поэтому надо ценить здоровье.

Молодежному спорту, как вы сказали, но не 9:0. Позорище. Что мы только для них не делали. И выйти, и такой бездарный продемонстрировать спорт, в данном случае – хоккей, это позор (7:0, 9:0). «Мы сделали главное – мы пробились в плей-офф». Сколько можно об этом говорить! Уже пробились, надо уже выигрывать. Но если канадцы - мощнейшая команда, трудно у нее кому-то выиграть, но не 9:0. Вы же видели, как один канадец на коленях, Лаланд в воротах и пятеро бестолковых наших стоят вокруг него. Что вы делаете там? И он на коленях забрасывает шайбу. Куда это годно!

На память о встрече Александру Лукашенко подарили макет трактора. Тема сельского хозяйства для лидера Беларуси очень близка, поэтому прежде чем принять подарок, который займет достойное место во Дворце Независимости, президент рассказал о своем подворье.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня 10 коров. Из них 5 уже молоко дают. Кстати, 33 литра в день молока. И, чтобы вы знали, молоко все поедает Кобяков. Кстати, он этого и не знает. У нас же объединение еще с советских времен осталось – столовые и прочее в правительстве, в Администрации, еще где-то. И мы туда поставляем это молоко. Поэтому нужен трактор. Это во Дворец Независимости. Все государственные подарки там, и трактор найдет свое место.

Сорганизуемся, сгруппируемся и выдержим. Белорусы не это выдерживали. У кого война, пусть тот стонет. А у нас же нет войны, слава Богу, поэтому все в наших руках. Мы способны не просто выживать, способны обеспечивать себя так, как это надо, только надо шевелиться.

И берегите свое здоровье – ни за какие деньги не купишь.