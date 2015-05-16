Самые известные белорусские разработки в области IT - в программе «Картина мира с Юрием Козиятко»

Не одними тракторами узнаваема наша страна. Венчурные компании мира, то есть инвесторы, которые готовы финансировать новые перспективные разработки, постоянно присматриваются к Минску и приезжают сюда. Многие идеи получили уже стартовый капитал. Белорусы, например, создали популярный в мире интернет-сервис Viber, выкупленный недавно японским миллиардером. Геймеры всего мира «режутся» в белорусские «танчики» – «Мир танков» одна из самых популярных компьютерных игр современности! Так что мозги в Беларуси работают! – и в этом могла убедиться Илона Волынец.

Владимир Давыдов, разработчик беспилотных летательных аппаратов:

Когда Гагарин взлетел, у меня было двойственное чувство. С одной стороны, я думал: круто, мы полетели первыми в космос! С другой стороны, я думал: все, теперь ты никогда не сможешь быть первым в космосе.

Космонавтом он так не стал, но и мечта о небе детской фантазией не осталась. С командой единомышленников Владимир разработал летательные аппараты, которые, возможно, перевернут всю сферу услуг. Курьеров заменят беспилотники, а товары люди будут получать прямо из окон квартир. И это не фантастика, а реальный проект, в который инвесторы уже вложили 80 тысяч долларов.

Владимир Давыдов, разработчик беспилотных летательных аппаратов:

Да, мы не сделали первый персональный компьютер, не мы изобрели Интернет и смартфон тоже сделали не мы. Но благодаря тому, что компонентная база смартфонов стала очень дешевой и доступной, вот она – наша революция, которую сделать мы можем.

Бизнес-проектом Владимира заинтересовались в известном российском фонде «Сколково». Центр поддерживает инновационные разработки, как сейчас модно говорить – стартапы.

Стартап – от английского «запускать» – это недавно созданный проект с амбициозной идеей найти инвестора и вырасти в успешную компанию.

Илона Волынец, корреспондент:

Бизнес-инкубатор в парке высоких технологий открылся совсем недавно. Но буквально с первых дней начал работать на полную мощь. Здесь готовы поддержать молодежные стартапы, проконсультировать по экономическим, юридическим вопросам. Кто знает, может быть совсем скоро именно здесь зародится новая корпорация с мировым именем?!

Весьма показательная история успеха у всемирно известного мобильного приложения Viber. Программу разработали в Беларуси. Сооснователь популярного мессенджера Игорь Магазинник интригует публику новым проектом, но суть его пока не раскрывает.

Игорь Магазинник, сооснователь мобильного приложения:

Мы работаем с белорусскими программистами и продолжаем с ними работать, потому что ребята очень талантливые, очень хорошие. Нам здесь очень нравится.

В прошлом году объем господдержки стартапов в Беларуси увеличился в 3,5 раза. Встать на ноги молодым ученым помогают в технопарках и центрах бизнес-поддержки.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Мы можем говорить о конкурентоспособности наших программистов и менеджеров, которые смогли войти на внешние рынки с объемом под 680 миллионов долларов в прошлом году – это треть от сальдо Минпрома нашей страны.

Валерий Цепкало, директор ГУ «Администрация парка высоких технологий»:

Когда мы говорим о стартап-движении, то мы не должны его рассматривать с точки зрения какой-либо утечки мозгов. А именно в создании условий, при которых такие компании могли бы возникать.

К белорусским IT-разработкам присматривается корпорация Facebook. Нашими стартапами интересуется и один из самых успешных европейских бизнесменов, миллионер, внук основателя всемирно известной корпорации Nokia Пекка Вильякайнена.

Пекка Вильякайнен, бизнесмен, инвестор:

В Минске я в свое время запустил IT-компанию, где трудятся 300 человек. Мне нравится работать с белорусами. Люди у вас очень целеустремленные и активные.

Viber – не единственный пример, когда небольшая белорусская компания выросла в огромную корпорацию. Миллионы геймеров объединила компьютерная игра «Мир танков». В мировую IT-индустрию также стремительно ворвался Аполлон - крупнейший разработчик мобильных программ. Целевая аудитория – более 200 миллионов человек. Самое популярное приложение о погоде разработали именно здесь, в минском офисе, куда и заглянула наша съемочная группа. А вместе с нами и главный синоптик Беларуси – Дмитрий Рябов. Оказалось, что у метеоролога к программистам деловое предложение.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Здесь несколько минусов, которые, с точки зрения потребителя, можно доработать. Сейчас у нас стоит штормовая погода, ветер в Минске сейчас 18-22 м/с. Здесь он нам показывает 9 м/с.

Разработчики объясняют: в приложении используются данные международных провайдеров, вот и прогноз не совсем точный.

Егор Куновский, руководитель отдела бизнес-анализа компании:

Следующий шаг развития – работа с местными метеослужбами. Очень может быть, что мы через полгода - год придем к вам за данными.

А этот 22-летний молодой человек, возможно, будущий белорусский миллионер. Бахрам сделал ставку на искушенных шопоголиков. Для них он разработал мобильное приложение для навигации в торговых центрах.

Илона Волынец, корреспондент:

Хочу себе новую блузочку. (Давайте найдем!) Салатовая неплохая.

Бахрам Исламов, разработчик мобильного приложения:

Вы можете посмотреть, из чего сделана данная вещь и узнать ее стоимость. Вы можете изучить ее состав, где она может продаваться. И мы найдем интересующий нас магазин с помощью приложения. Заявленная технология решает вашу проблему: мы показываем вам вещь – вы находите ее в магазине.

Проект Бахрама уже привлек 100 тысяч долларов. Молодому бизнесмену инвесторы предлагают выходить на российский и европейский рынки.

Бахрам Исламов, разработчик мобильного приложения:

Всеми условиями довольны. В том числе Парк высоких технологий оказал поддержку в свое время, свели с нужными контактами – это было очень полезно. Поэтому увозить разработку из Беларуси я не вижу никакого смысла. И «Танки», и Viber – компании с белорусскими корнями, с разработкой в Беларуси, но работающие на глобальном рынке. И мы планируем идти по этому же пути.

В Беларуси недостатка идей никогда не было. Все больше отечественных разработок появляется и в медицине. Последнее ноу-хау, правда, пока только на эскизе – биолазер для проведения хирургических операций. Уникальность в том, что устройство сможет работать одновременно на трех видах волн и позволит проводить самые сложные операции.

Александр Лобаневский, директор медицинского производственного предприятия:

Технология, которую мы разрабатываем, довольно сложная, она ориентирована на профессиональную хирургию. Полных аналогов не производит никто.

Медицина, сфера услуг, IT-отрасль. У всех наших героев свое удивительное ноу-хау. Возможно, за кем-то из них – прорыв мирового масштаба. Сейчас идеи, впрочем, как и всегда, – очень выгодный товар.