В Парке высоких технологий 16 мая презентовали 7 самых успешных стартапов в сфере информационных технологий

Новости Беларуси. Ставка на молодость! В Парке высоких технологий презентовали 7 самых успешных стартапов в сфере информационных технологий. Мероприятие прошло в рамках республиканского молодежного айти-форума, в котором участвуют как начинающие предприниматели, так и успешные белорусские бизнесмены. Для поддержки талантов в ПВТ создан бизнес-инкубатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и как созревают самые перспективные и прибыльные идеи молодежи? С айти-отличниками встретилась Ольга Коршун.