Социальных «паразитов» в Беларуси прижмут к ногтю

Новости Беларуси. Оптимизация оказания адресной помощи - еще одна тема, которую затронул Президент на пресс-конференции. Всегда ли поддержка используется правильно, и кому теперь придётся надеяться на себя?

Хочу всё, сразу и за просто так - по такому принципу в стране, как оказалось, живут, как минимум, десять процентов белорусов. В это время большинство граждан платят налоги в бюджет и подпитывают социальными пособиями тех, кто еще вполне мог бы самостоятельно заработать вполне себе приличную сумму.

Ирина Николаевна трудится в комитете соцзащиты не первый год. Говорит, за прошлый полторы сотни человек только в Минске получали весомые денежные пособия ежемесячно. Чтобы вычислить тех, у кого на работу аллергия, сотрудникам комитета приходится совмещать две профессии.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Специалисты управления социальной защиты - своего рода психологи. Если они видят, что к ним обратился заявитель ради материальной помощи, то назначается комиссия, принимается решение, комиссия выходит к нему на дом, по месту жительства, принимается решение. Присутствуют иждивенческие мотивы. Процентов 10 из тех, которые больше года стоят в центре занятости и до сих пор не трудоустроились.

В прошлом году только в столичные центры занятости обратились 25 тысяч человек. Каждого второго трудоустроили. Треть - с первой попытки. Количество вакансий постоянно превышает спрос, выбирать есть из чего. А если навыки молодости приелись, временно безработных и вовсе переучат бесплатно.

Для справки, частные кадровые агентства за свои услуги возьмут, как минимум, несколько сотен тысяч белорусских рублей, образовательные курсы — от двух миллионов за корочку по рабочей специальности. Служба занятости работает лишь на результат.

Елена Колядко, начальник отдела трудоустройства управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Мы обучали безработных граждан на базе 18 учреждений образования города Минска по 32 профессиям и специальностям. Более 80 процентов обращающихся граждан трудоустраиваются в течение первых трех месяцев на постоянную или временную работу. Для тех граждан, которые по личным причинам отказывается от подходящей работы, предусмотрена норма закона, в соответствии с которой в случае двух отказов от подходящей работы, гражданин снимается с учёта.

Находить компромисс между социально-ориентированной государственной политикой и иждивенческими настроениями в обществе начали еще в 2006 году, когда был подписан декрет №18, по которому неблагополучные родители обязаны возмещать государству затраты по уходу за несовершеннолетними детьми. К слову, на сегодня в Минске эта мера приняла безоговорочный эффект. Ста процентам нерадивых родителей хотя бы в материальном плане не позволяют забыть о своих детях.

Новый документ, над которым работает и министерство труда, и законодатели, позволит искоренить социальное иждивенчество и не допустит злоупотреблений господдержкой. Получать пособие будут те, кто действительно пытаются найти работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Ковалевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В обществе должен сложиться общественный резонанс, общественное мнение к такой категории наших людей, которые паразитируют на социальной политике нашего государства. Мы примем достойные законы, которые отрегулируют этот процесс, то социальное положение, в котором оказалась часть наших людей, которые, прежде всего, знают о своих правах, но забывают о своих обязанностях.