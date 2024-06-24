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Снопков обсудил новые векторы укрепления сотрудничества с губернатором Ленобласти

24 июня 2024 13:42
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Новые векторы укрепления сотрудничества обсудили на встрече губернатора Ленобласти с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снопков обсудил новые векторы укрепления сотрудничества с губернатором Ленобласти-1

В приоритете – экономические задачи. В частности, развитие проектов в агропромышленной и топливно-энергетической сферах. Также стороны обсудили вопрос внедрения передовых технологий, которые успешно применяются в Беларуси, в частности в сфере дорожного строительства. Встреча проходила в рамках XII заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью России.

# Беларусь-Россия # Экономика # Николай Снопков # Александр Дрозденко

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