Снопков обсудил новые векторы укрепления сотрудничества с губернатором Ленобласти

Новые векторы укрепления сотрудничества обсудили на встрече губернатора Ленобласти с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приоритете – экономические задачи. В частности, развитие проектов в агропромышленной и топливно-энергетической сферах. Также стороны обсудили вопрос внедрения передовых технологий, которые успешно применяются в Беларуси, в частности в сфере дорожного строительства. Встреча проходила в рамках XII заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью России.