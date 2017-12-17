Сможет ли привлечь Беларусь IT-инвесторов после введения «Декрета о ПВТ 2.0»?

Новости Беларуси. Сегодня у большинства развитых стран, по большому счету, всего два пути дальнейшего развития экономики: или хорошо понятная, традиционная модель, или, неопределенный, но на вид очень привлекательный рывок в цифровую страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где прибыль одного маленького стартапа за несколько месяцев может составить миллиард долларов. «Новая экономическая реальность изменит традиционную экономику», – пророчат сторонники цифровой модели. На неделе в Беларуси сделан важный шаг для перезагрузки IT-сферы. Начинается новый этап в ее развитии. Беларусь имеет все шансы стать магнитом для IT-инвесторов. В чем разница? Ведь и раньше наши проекты из Парка высоких технологий выстреливали на весь мир. Да, это так. Однако «цифровые дивиденды» от них оставались за границей. Законодательство не было готово к IT-сфере. Но 50-страничный документ, оказавшийся на неделе у Президента, называют революционным. Белорусские компьютерщики сами его написали, а чиновники правок не вносили никаких.

Еще до подписания его уже назвали революционным, уникальным и даже прорывным для мировой юрисдикции. Декрет о развитии цифровой экономики – «Декрет о ПВТ 2.0». Особенность документа еще и в том, что разработчиком фактически выступал не госсектор, а сами «айтишники» – бизнесмены, работающие в этой индустрии юристы. То есть те люди, которые изнутри знают все камни преткновения, тормозящие развитие отрасли, барьеры на пути иностранных инвесторов.

Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси:

Международные инвесторы, когда выбирают компании, в которые они хотели бы вложить свои средства, делают это на основании устоявшихся практик, которым уже много десятков лет. Эти практики им позволяют, например, получать определенные обязательства сотрудников отработать какое-то количество времени в компании; либо при приобретении какого-либо бизнеса заключить соглашение об отсутствии конкуренции. Это те элементы, которые позволяют инвестору быть уверенным в том, что он покупает актив, который не обесценится после покупки, а будет отвечать его ожиданиям и стоить тех денег, которые он вложил. Речь о нормах английского права. Для обывателя, безусловно, такие понятия, как «конвертируемый заем» и «опцион» мало что скажут, но для международных корпораций, которые до сих пор не решались прийти в Беларусь, всё это, как зеленый цвет светофора. Страна готова стать цифровым хабом. И даже больше: новые условия – это как взлетная полоса. Беларусь не просто разрешает движение, а благодаря уникальному правовому полю собирается обогнать мировых конкурентов. Ведь именно инертность госаппаратов зачастую не дает возможность строить новую мировую модель.

Васиий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сама работа над Декретом была выстроена несколько иным образом. Вообще, правительство, слава Богу, ничего не шлифовало. Мы буквально восприняли поручение главы государства о том, что Декрет должен быть максимально (слово «либеральный» здесь не очень подходящее) широким, что предполагает максимально широкие рамки для развития новых процессов. Собственно, он таким и остался. Правовой режим, который устанавливает документ, уникален не только для нашей страны. Мы в числе первых, кто юридически признает и определяет существование блокчейна, майнинга, криптовалют, токенов и даже механизмы ICO наш ПВТ готов опробовать. Это своего рода биржа криптовалют. Но и здесь еще не всё: белорусы одними из первых собираются поддержать смарт-контракты – алгоритмы, позволяющие проводить сделки все в том же блокчейне без участия человека. На совещание к Президенту обсуждать этот уникальный документ собираются представители госсектора и IT-индустрии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, наверное, думали, что я буду тормозить этот процесс. Я ретроградом никогда не был, и процессы тормозить не буду. Вы предложили – реализовывайте. Но формула одна: если кто-то хочет даже на этой новой волне заработать состояние, стать богатым, набить карманы, я не против. Пожалуйста. Ваше дело, ваше право. Действуйте! Только не забывайте, что у вас есть государство. Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше – гавань. Вы должны стать родоначальниками, даже не родоначальниками – хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе, поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, о том, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Документ продлевает условия специального режима для ПВТ – до 2049 года. Есть пункт и относительно видов деятельности резидентов. Список расширят за счет технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотных автомобилей. Без всего этого сложно представить не только будущую, но уже и сегодняшнюю жизнь. Куда более привлекательным для бизнеса станет налогообложение. Уйдут лишние бумажные проволочки, неэффективные налоги отменят. Не будет смысла уводить деньги в офшор.

Александр Шнеерсон, генеральный директор интернациональной компании Issoft:

Одна из нацеленностей этого Декрета заключается в том, чтобы вы имели возможность честно распоряжаться заработанными деньгами достаточно свободно. Люди, приходя сюда, в страну, создают новые рабочие места. И если даже ставка по отдельным видам налогов или даже по большинству нулевая, тем не менее, эти деньги попадают в экономику. Люди платят – пусть уменьшено – но подоходный налог. Они тратят здесь эти деньги. Они покупают машины, жилье, одежду, еду. Вопросы экономические и юридические решают многое, но не всё. Кадров сегодня в IT-индустрии не хватает. Поднять неплохо было бы зарплаты преподавателям, ведь даже начинающие программисты получают куда больше, чем они.