Как зарабатывают на биткоинах белорусы: всё, что вы не знали о криптовалюте и блокчейне

Новости Беларуси. Современные технологии действительно меняют мир. Раньше человек смотрел на него широко раскрытыми глазами. Сегодня – через гаджеты – мобильный телефон, планшет. То же самое происходит и с экономикой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Компьютеры оцифровывают главное ее мерило – деньги. Криптовалютой года вполне могут назвать биткоин. Сейчас он каждую неделю бьет рекорды роста. Когда-то за один доллар можно было купить 1000 биткоинов. Сейчас всё перевернулось: за один биткоин дают 18 тысяч долларов.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Сегодня за курсами криптовалют следят миллионы людей по всему миру. Биткоин то растет, то падает, но чаще растет и вызывает просто фантастический ажиотаж! На кону – больше не золото. Мир охватила критовалютная лихорадка.

22 мая 2010 года программист и добытчик «цифровой руды» Ласло Ханеч едва смог уговорить принять в качестве оплаты за две пиццы 10 тысяч биткоинов. Уже после сделка войдет в историю как первая в мире транзакция с использованием криптовалюты, а в календаре появится День самой дорогой пиццы.

Егор Брухавецкий:

Наверное, где-то в 2010-х годах услышал о биткоине, какая-то криптовалюта. Вообще копейки стоил. Тогда в деньги, которые нельзя взять в руки, верили лишь единицы. Вот и Егор на покупку криптовалюты решился лишь этой весной. Мужчина инвестировал небольшую сумму вначале в биткоин, а затем еще в несколько криптовалют. Сбережения в цифре гомельчанин тратить не спешит. Егор Бухавецкий:

Как пример: месяца 3 назад завел кошелек жене. Мы положили туда 12,5 долларов. На сегодня – это за 3 месяца – это 46,64. Буквально месяц назад сыну (ему 2 года) завел криптокошелек.

Сама идея криптовалюты считается революционной. Для нее не нужны банки, ведь деньги от покупателя к продавцу идут напрямую без комиссий, а обслуживают систему сами пользователи. Это с одной стороны. С другой – ажиотаж вокруг ничем не подкрепленного биткоина все больше настораживает финансовых аналитиков. За год «цифровое золото» подорожало почти в 20 раз! На неделе курс биткоина вновь подскочил до отметки в 18 тысяч долларов США за одну монету.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Когда вокруг движения финансового инструмента всегда очень много эмоций, это признак того, что ситуация перегрета. Вполне возможно, может быть, вызывает какой-то финансовый пузырь. Но это не значит, что нужно уходить в отрицание самой идеи криптовалюты. Биткоин был придуман почти 10 лет назад. Автором первой в мире криптовалюты является некто Сатоши Накамото. Правда, насколько реальна эта личность – загадка до сих пор. Сегодня в мире существует около 1000 видов криптовалют. Все они базируются на одной прорывной технологии – блокчейн.

Представьте себе единую сеть бухгалтерских книг, которые находятся в публичном доступе, но не принадлежат ни одной стране. Так работает блокчейн. Распределенная база данных хранит все когда-либо совершенные транзакции в виде публично доступных блоков информации. Копии операций записывают миллионы компьютеров, связанных между собой.

Габи Тагиев, соучредитель IT-компании:

Это происходит одновременно. У блокчейна самая важная функция: он никому не подконтролен.

Проверкой миллионов транзакций занимаются майнеры – шахтеры в мире зашифрованных монет. За проверку и формирование нового блока информации в сети блокчейн майнеры получают вознаграждение. Разумеется, криптовалютой. Первоначально для добычи крипты было достаточно простого домашнего компьютера. Сегодня «цифровые шахтеры» работают на топовых игровых видеокартах. Такое оборудование называется «фермой». Валерию «ферма» обошлась в 4000 рублей. Около года молодой человек майнит Ethereum (или попросту – «эфир») – это вторая по популярности цифровая валюта в мире.

Валерий, майнер:

То, что я добываю, я не трачу и не вывожу. Я коплю. Для меня это долгосрочная инвестиция. Криптовалюта – новая эра в эволюции денег. В Японии биткоин признан официально. В США он считается биржевым товаром, наравне с нефтью, золотом и пшеницей.

Александр Шугаев, соучредитель IT-компании:

Если говорить о криптовалютах в принципе, то, конечно, за ними будущее. Во-первых, это прозрачность. Во-вторых, это дешевизна и быстрота транзакций. В принципе, это удобство. В Беларуси правовой статус криптовалюты пока не определен, а неделе зашел вопрос о возбуждении первого уголовного дела о хищении биткоина.

А тем временем, курсы криптовалют растут и манят возможностью заработка все новых и новых майнеров. Сколько денег из розетки добывают в Беларуси, трудно подсчитать. Однако в фирме, которая помогает начинающим майнерам, отмечают: количество клиентов увеличивается.