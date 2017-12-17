Белорусские шахтостроители установили рекорд в калийной промышленности, углубившись в недра земли на 81 метр за месяц

Всего за 30 дней они смогли покорить такую глубину. Результаты достигнуты на Петриковском горно-обогатительном комбинате. Сейчас строители уже на половине пути к калийным залежам Полесья. Ожидается, что в 2019 году комбинат выпустит первую продукцию.

Новости Беларуси. На 81 метр ближе к центру земли. Белорусские шахтостроители установили абсолютный рекорд в калийной промышленности на всем постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Красочка, шахтопроходчик: Смогли показать результат достойный. Все рады, сейчас у нас царит радостная атмосфера, приподнятая.

Денис Диулин, генеральный директор строительного предприятия:

Проходка стволов как раз относится к наиболее сложнейшему этапу строительства, потому что здесь проходчик идет в неизведанное. Здесь очень обводненные грунты. Всё гораздо сложнее. Но я не говорю, что это нерешаемо. Это соответственно в 2 раза более трудоемкий процесс и, самое главное, это природа, стихия, вода.

Почему говорю заводу, потому что для соляной шахты вода – это смерть. Поэтому здесь, прежде всего, наращивая темпы, главное, оставаться в качестве.

На этом месторождении шахтопроходчики ставят рекорды один за другим. «Стахановские» темпы строительства гарантируют, что проектные сроки будут выдержаны.

Напомним, сегодня на долю Беларуси приходится пятая часть всего мирового экспорта калийных удобрений. Петриковское месторождение позволит увеличить производственные мощности отрасли и еще прочнее закрепиться на международных рынках.