390 метров под землей: сюжет СТВ о рекордах белорусских шахтопроходчиков

Новости Беларуси. Отметка минус 390. Петриковский горно-обогатительный комбинат строится рекордными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За месяц проходчики стали ближе к центру Земли почти на 81 метр. Это абсолютный рекорд при строительстве калийных рудников в СНГ.

В год 40-летнего юбилея предприятия работники ОАО «Трест Шахтоспецстрой» ставят один рекорд за другим. Напомним, в августе шахтопроходчики сумели углубиться на рекордные 80 метров, спустя всего пару месяцев улучшили показатель еще почти на метр. Для сравнения: раньше отличным считался результат, бывший на четверть скромнее.

Со скоростью 5 м/с мы опускаемся в бездну. Там, на глубине, не первый месяц кипит работа. Метр за метром проходчики идут к своей цели. Пройдено уже больше половины пути к калийным богатствам Полесья.

Александр Добриян, СТВ:

Сейчас мы находимся на отметке минус 255 метров, под нами еще 120 метров уже пройденной породы. Сейчас проходчики укрепляют стенки ствола с помощью чугунных тюбингов. Несмотря на присутствие нашей съемочной группы, работа не прекращается ни на минуту. Трехтонные секции, словно конструктор, методично собираются в гигантскую колонну. В будущем именно она сдержит поступление воды, на которую так богат Припятский прогиб и которая – главная беда соляных шахт. Вода, как коварный враг, который поджидает проходчика за каждым следующим горизонтом.

Сергей Чадович, заместитель начальника участка ОАО «Трест Шахтоспецстрой»:

25 числа мы уже думали, что не сможем. Появились небольшие трудности: у нас на забое пошла вода из шпуров при бурении. Но мы с этим всем справились. 24 часа в сутки 7 дней в неделю – работа в стволе будущей шахты не останавливается ни на минуту. Перекуры здесь не приняты, лишние разговоры тоже. Зато последние несколько дней улыбка не сходит с лиц. Всё понятно без слов.

Василий Красочка, шахтопроходчик:

Смогли показать результат достойный. Все рады, сейчас у нас царит радостная атмосфера, приподнятая. Без малого 81 метр за 30 дней – абсолютный рекорд калийной промышленности на всем постсоветском пространстве.

Денис Диулин, генеральный директор строительного предприятия:

Сегодня мы даем 80 метров, но, учитывая объем работ, который проводится шахтопроходчиками, это можно привести к эквиваленту – на 30 % это больше порядка 102 метров проходки. Такие показатели позволяют судить о нашей организации с точки зрения профессионализма и уникальности ведения работ.

Удивительно, но стратегическая для белорусской экономики шахтопроходческая отрасль была воссоздана фактически с нуля всего полтора десятка лет назад. Технологию отработали на строительстве Краснослободского и Березовского рудников. Успех закрепили в Туркменистане. Сегодня «Трест Шахтоспецстрой» единственный на всем постсоветском пространстве способен построить под ключ объект масштаба Петриковского горно-обогатительного комбината, который, кстати, ни что иное, как гарант стабильности всей калийной отрасли Беларуси в ближайшем будущем.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Сегодня идет тенденция к увеличению потребления калийных удобрений в целом в мире. И сегодня прогнозы сводятся к тому, что к 20-21-му году именно этот объем, который мы получим дополнительно, позволит в том числе поддержать долю белорусского калия в мировом экспорте, а может и увеличить ее на несколько процентов.